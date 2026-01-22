Это якобы может разозлить США. Соответствующее заявление Зеленский сделал во время своего выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Как Европа боится гнева США из-за ракет для Украины?

Европейские партнеры нередко советуют Украине избегать острых тем в разговорах с Соединенными Штатами. В частности, по его словам, Киеву рекомендуют не поднимать вопрос о ракетах "Томагавк", чтобы не вызвать раздражение в Вашингтоне. Аналогичные предостережения, как отметил президент, звучат и по запросам о немецких ракетах "Таурус".

Нам говорят не вспоминать о "Томагавках" американцам, чтобы не портить настроение. И нам говорят не спрашивать о ракетах "Таурус",

– высказался Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что такая осторожность является следствием глубоких внутренних споров внутри самой Европы. Он отметил, что континент погряз в бесконечных дискуссиях, политических противостояниях и борьбе между партиями, движениями и группами влияния.

Они борются друг с другом, вместо того, чтобы остановить Россию. Россию, которая приносит разруху всем,

– подчеркнул президент.

По словам Зеленского, чрезмерная неопределенность и недосказанность серьезно ослабляют способность Европы эффективно противодействовать России. Вместо того чтобы объединить усилия для сдерживания агрессора, европейские политические силы часто сосредоточены на внутренней конкуренции.

Президент подчеркнул, что такая ситуация играет в пользу Кремля, ведь именно Россия, по его словам, несет разрушение и угрозу не только Украине, но и всему европейскому континенту.

