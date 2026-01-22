После встречи с главой Белого дома Зеленский сделал ряд важных заявлений.
Что сказал президент после переговоров с Трампом?
Завтра (23 января – 24 Канал) планируется трехсторонняя встреча (Украина, США и Россия) в ОАЭ, которая продлится 2 дня, – анонсировал президент Украины. Зеленский отдельно поставил вопрос безопасности европейских государств, в частности Литвы и Польши, в случае потенциальной агрессии со стороны России. Европа полагается только на веру, что если будет угроза, НАТО сработает. Но никто на самом деле не видел Альянса действия? Именно поэтому, по словам президента, Европе нужны реальные действенные объединенные вооруженные силы. Владимир Зеленский, отметил, что ни одна система безопасности заверений для Украины не может быть эффективной без активной роли Соединенных Штатов. Президент подчеркнул, что положительно оценивает готовность Великобритании и Франции рассмотреть возможность размещения своих военных контингентов в Украине после завершения войны. В то же время, по его словам, в итоге все снова упирается в вопрос участия США, без которого такие договоренности не будут иметь реальной силы. Президент Украины фактически поддержал жесткую критику Дональда Трампа в адрес Европы. В резкой и нетипично прямой речи к партнерам Владимир Зеленский заявил, что многочисленные встречи и декларации не привели к реальным решениям. Чего не хватает? Времени или политической воли? Слишком часто в Европе что-то другое всегда является более насущным, чем справедливость, По словам Зеленского, переговоры с Дональдом Трампом прошли конструктивно и оставили положительное впечатление. Глава государства также обратил внимание на то, что российская нефть и в дальнейшем транспортируется вдоль побережья европейских стран. По его убеждению, именно эти поставки обеспечивают финансовые ресурсы для продолжения войны против Украины. Владимир Зеленский раскритиковал европейские страны за затягивание с созданием специального трибунала для расследования военных преступлений России. По его словам, об этом механизме говорили еще летом 2025 года, однако реальных шагов так и не сделали. Президент Украины подчеркнул, что за все это время не был решен даже элементарный вопрос – трибунал не имеет определенного помещения. По словам президента Украины, на четвертом году полномасштабной войны российский лидер не только избегает любой юридической ответственности, но и продолжает пытаться отстоять собственное состояние. Зеленский подчеркнул, что Путин фактически ведет борьбу за возвращение замороженных в странах Европы активов, вместо того чтобы отвечать за развязанную войну. Мадуро предстает перед судом в Нью-Йорке, тогда как Путин,
