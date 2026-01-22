После встречи с главой Белого дома Зеленский сделал ряд важных заявлений.

Что сказал президент после переговоров с Трампом?

16:40, 22 января

Зеленский анонсировал встречу Украины, США и России

Завтра (23 января – 24 Канал) планируется трехсторонняя встреча (Украина, США и Россия) в ОАЭ, которая продлится 2 дня, – анонсировал президент Украины.

16:38, 22 января

Зеленский отдельно поставил вопрос безопасности европейских государств, в частности Литвы и Польши, в случае потенциальной агрессии со стороны России.

Европа полагается только на веру, что если будет угроза, НАТО сработает. Но никто на самом деле не видел Альянса действия?
– отметил Владимир Зеленский.

Именно поэтому, по словам президента, Европе нужны реальные действенные объединенные вооруженные силы.

16:36, 22 января

Гарантии безопасности для Украины не работают без США

Владимир Зеленский, отметил, что ни одна система безопасности заверений для Украины не может быть эффективной без активной роли Соединенных Штатов.

Президент подчеркнул, что положительно оценивает готовность Великобритании и Франции рассмотреть возможность размещения своих военных контингентов в Украине после завершения войны.

В то же время, по его словам, в итоге все снова упирается в вопрос участия США, без которого такие договоренности не будут иметь реальной силы.

16:34, 22 января

Европа только говорит о будущем, но избегает конкретных действий, –Зеленский

Президент Украины фактически поддержал жесткую критику Дональда Трампа в адрес Европы.

В резкой и нетипично прямой речи к партнерам Владимир Зеленский заявил, что многочисленные встречи и декларации не привели к реальным решениям.

Чего не хватает? Времени или политической воли? Слишком часто в Европе что-то другое всегда является более насущным, чем справедливость,
– высказался он.

16:33, 22 января

По словам Зеленского, переговоры с Дональдом Трампом прошли конструктивно и оставили положительное впечатление.

16:29, 22 января

Российская нефть у берегов Европы финансирует войну, - Зеленский

Глава государства также обратил внимание на то, что российская нефть и в дальнейшем транспортируется вдоль побережья европейских стран. По его убеждению, именно эти поставки обеспечивают финансовые ресурсы для продолжения войны против Украины.

16:26, 22 января

Вопрос трибунала для России –до сих пор не решен, –Зеленский

Владимир Зеленский раскритиковал европейские страны за затягивание с созданием специального трибунала для расследования военных преступлений России. По его словам, об этом механизме говорили еще летом 2025 года, однако реальных шагов так и не сделали.

Президент Украины подчеркнул, что за все это время не был решен даже элементарный вопрос – трибунал не имеет определенного помещения.

16:21, 22 января

Зеленский высказался о российском диктаторе

По словам президента Украины, на четвертом году полномасштабной войны российский лидер не только избегает любой юридической ответственности, но и продолжает пытаться отстоять собственное состояние.

Зеленский подчеркнул, что Путин фактически ведет борьбу за возвращение замороженных в странах Европы активов, вместо того чтобы отвечать за развязанную войну.

Мадуро предстает перед судом в Нью-Йорке, тогда как Путин,
– подчеркнул Зеленский.

16:17, 22 января

Еще в прошлом году здесь, в Давосе, я завершил свое выступление словами: "Европа должна знать, как себя защищать. Прошел год – и ничего не изменилось",
– заявил Владимир Зеленский.