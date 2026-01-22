Після зустрічі з очільником Білого дому Зеленський зробив низку важливих заяв.
Що сказав президент після перемовин із Трампом?
Завтра (23 січня – 24 Канал) планується тристороння зустріч (Україна, США і Росія) в ОАЕ, яка триватиме 2 дні, – анонсував президент України.
Зеленський окремо поставив питання безпеки європейських держав, зокрема Литви та Польщі, у разі потенційної агресії з боку Росії.
Європа покладається лише на віру, що якщо буде загроза, НАТО спрацює. Але ніхто насправді не бачив Альянсу дії?
Саме тому, за словами президента, Європі потрібні реальні дієві об'єднані збройні сили.
Володимир Зеленський, наголосив, що жодна система безпекових запевнень для України не може бути ефективною без активної ролі Сполучених Штатів.
Президент підкреслив, що позитивно оцінює готовність Великої Британії та Франції розглянути можливість розміщення своїх військових контингентів в Україні після завершення війни.
Водночас, за його словами, у підсумку все знову впирається у питання участі США, без якої такі домовленості не матимуть реальної сили.
Президент України фактично підтримав жорстку критику Дональда Трампа на адресу Європи.
У різкій і нетипово прямій промові до партнерів Володимир Зеленський заявив, що численні зустрічі та декларації не привели до реальних рішень.
Чого бракує? Часу чи політичної волі? Занадто часто в Європі щось інше завжди є більш нагальним, ніж справедливість,
За словами Зеленського, переговори з Дональдом Трампом пройшли конструктивно та залишили позитивне враження.
Глава держави також звернув увагу на те, що російська нафта й надалі транспортується вздовж узбережжя європейських країн. На його переконання, саме ці поставки забезпечують фінансові ресурси для продовження війни проти України.
Володимир Зеленський розкритикував європейські країни за затягування зі створенням спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії. За його словами, про цей механізм говорили ще влітку 2025 року, однак реальних кроків так і не зробили.
Президент України підкреслив, що за весь цей час не було вирішено навіть елементарного питання – трибунал не має визначеного приміщення.
За словами президента України, на четвертому році повномасштабної війни російський лідер не лише уникає будь-якої юридичної відповідальності, а й продовжує намагатися відстояти власні статки.
Зеленський підкреслив, що Путін фактично веде боротьбу за повернення заморожених у країнах Європи активів, замість того щоб відповідати за розв'язану війну.
Мадуро постає перед судом у Нью-Йорку, тоді як Путін,