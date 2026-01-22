Після зустрічі з очільником Білого дому Зеленський зробив низку важливих заяв.

Читайте також Росія атакує Україну на тлі форуму в Давосі: чи пов'язано це із зустріччю Трампа і Зеленського

Що сказав президент після перемовин із Трампом?