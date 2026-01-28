Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что учитывая формирование позиции США – это хорошо. Важно, чтобы внимание американских политиков было приковано к необходимости предоставления Украине мощного оружия.

Почему в США снова говорят о предоставлении Украине Tomahawk?

Александр Мусиенко подчеркнул, что в Кремле начинают подозревать, что не все может быть очень хорошо для России. Все потому, что есть непредсказуемость и определенная непоследовательность в действиях Дональда Трампа.

Это может очень неприятно касаться России. США сейчас занимают позицию активного посредника, ведь хотят быстрого завершения войны. Это не секрет,

– сказал он.

Несмотря на давление американской администрации на Украину, подчеркивая, что наша власть должна быть готова к миру, Владимир Зеленский успешно встретился с Трампом в Давосе. Как следствие, вероятно, было договорено о поставках дополнительных ракет противовоздушной обороны для нашего государства.

Кроме того, продолжаются дискуссии по плану восстановления Украины на 800 миллиардов.

Есть и позиция по России. США ведут переговоры с Кириллом Дмитриевым о восстановлении экономических связей и о перспективах России, если она остановит войну против Украины. Но есть и способы давления. Сейчас возник вопрос по Tomahawk. Кремль очень этого боится,

– отметил военный.

В окружении Путина понимают, что атаки ракетами Tomahawk были бы еще более негативными, чем другие удары Украины не таким мощным оружием. Это серьезно бы повлияло на возможности российского бюджета, в частности на доходы от продажи нефти и газа.

Мусиенко считает, что США не зря активизировали эти разговоры. Это заявления, вероятно, накануне следующего раунда переговоров, чтобы в Кремле реально задумались о приближении к финалу российско-украинской войны.

Что известно о предоставлении Украине Tomahawk?