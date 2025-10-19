Командир механізованої роти 110-ї бригади, лейтенант Владислав Кам'янецький, в ефірі 24 Каналу розповів, що зараз на фронті бракує одного ресурсу, без якого складно утримувати позиції й проводити евакуацію. Він пояснив, що саме ця нестача найбільше впливає на роботу підрозділів.

Ворог посилив штурми і змінив тактику

На позиціях 110-ї бригади тривають активні бої, адже противник перекидає все більше сил. На цьому напрямку діють п'ять ворожих бригад, які постійно намагаються прорвати оборону. Ситуація залишається складною і динамічною.

Ворог проводить штурмові дії та не зупиняється. За мою практику служби не було жодного напрямку, де було б легко,

– розповів Кам'янецький.

Окупанти тепер рідше використовують техніку і натомість формують невеликі групи по кілька людей. Такі підрозділи накопичуються на певній ділянці та намагаються атакувати позиції українських військових. Через постійні атаки оборонці змушені швидко реагувати на зміни тактики та втримувати лінію фронту.

Нові технології ворога на передовій

Росіяни активно застосовують безпілотники, зокрема FPV-дрони та апарати, керовані через оптоволоконний кабель. Такі системи стали основною загрозою для українських позицій, бо дозволяють ворогу вражати техніку і бійців навіть у глибокому тилу. Через постійні удари українські підрозділи змушені постійно змінювати тактику.

Технології змінюються, і є такі речі, як FPV-дрони і дрони на оптоволокні, які, на жаль, завдають втрат як особовому складу, так і техніці,

– розповів Кам'янецький.

Такі атаки ускладнюють підвезення людей і боєприпасів до передових позицій. Оборонці адаптуються, але визнають, що боротьба з новими видами дронів потребує додаткових засобів РЕБ і швидкої заміни пошкодженої техніки.

Головна потреба на фронті – мобільні пікапи

На передовій головним ресурсом стає транспорт, який дозволяє швидко пересуватися між позиціями. За словами Кам'янецького, мобільні повнопривідні пікапи нині найважливіші для виконання бойових завдань. Такі машини забезпечують підвезення бійців, боєприпасів і евакуацію поранених.

Пікап – це розхідний матеріал, який постійно знищується або виходить з ладу. Саме тому нам їх бракує найбільше,

– зазначив Кам'янецький.

Через постійні атаки дронів частина автівок підбита або потребує ремонту. Попри складні умови, бійці намагаються підтримувати техніку у робочому стані, адже від неї залежить можливість швидко реагувати на зміни ситуації на фронті.

Автомобілі на передовій виконують не лише логістичні, а й рятувальні функції. Вони допомагають евакуйовувати поранених і забезпечують підвезення всього необхідного під час активних бойових дій. Кожен справний автомобіль на фронті означає більше можливостей для маневру, своєчасну евакуацію і виконання завдань у найважчих умовах.

Наразі триває збір на Nissan Navara для 110-ї окремої механізованої бригади. Серед усіх, хто задонатить від 200 гривень, розіграють новий iPhone 16 з пам'яттю 256 GB.

Ціль: 495 000 ₴

Посилання на збір

