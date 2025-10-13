Про це пише 24 Канал із посиланням на заяви президента США Дональда Трампа під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One 12 жовтня. Американський лідер прямував до Ізраїлю.
Що сказав американський лідер?
Президент США заявив, що, ймовірно, йому доведеться вести переговори з Росією щодо відправлення ракет Tomahawk в Україну.
За його словами, це варто обговорити з Кремлем, адже передача далекобійних ракет Україні – новий крок до ескалації. Водночас американський лідер може пригрозити Росії, якщо Москва продовжить відмовлятися завершити війну.
Я можу сказати: слухай, якщо ця війна не буде врегульована, я пошлю їм Tomahawk. Я можу їх відправити. Tomahawk – неймовірна зброя, дуже наступальна. І, чесно кажучи, Росії це не потрібно,
– зазначив Трамп.
Він підкреслив, що Путін виглядав би чудово, якби закінчив війну в Україні. "І я думаю, що він збирається це зробити, подивимося, – додав президент США та зауважив, – якщо він цього не зробить, це буде для нього недобре".
Також Дональд Трамп сказав, що віддає Україні належне за те, що вона так добре справляється. "Вони дуже хороші бійці", – каже він.
Що у світі кажуть про постачання "Томагавків" в Україну?
Нагадаємо, що Володимир Зеленський обговорив з Дональдом Трампом можливість постачання Україні ракет Tomahawk. "Так, звісно, ми розраховуємо на такі рішення, але побачимо", – каже український політик про можливість постачання цієї зброї Києву.
Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це питання викликає "особливе занепокоєння". На його думку, ракети Tomahawk можуть мати як ядерне, так і без'ядерне виконання, але не здатні суттєво змінити ситуацію на фронті.
До слова, в ефірі 24 Каналу полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що ракети Tomahawk можуть стати поворотним моментом у війні в Україні.
За його словами, ця зброя може значно розширити можливості України для атак вглиб Росії, що може змінити хід війни та змусити Путіна сісти за стіл переговорів.