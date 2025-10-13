Про це пише 24 Канал із посиланням на заяви президента США Дональда Трампа під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One 12 жовтня. Американський лідер прямував до Ізраїлю.

Що сказав американський лідер?

Президент США заявив, що, ймовірно, йому доведеться вести переговори з Росією щодо відправлення ракет Tomahawk в Україну.

За його словами, це варто обговорити з Кремлем, адже передача далекобійних ракет Україні – новий крок до ескалації. Водночас американський лідер може пригрозити Росії, якщо Москва продовжить відмовлятися завершити війну.

Я можу сказати: слухай, якщо ця війна не буде врегульована, я пошлю їм Tomahawk. Я можу їх відправити. Tomahawk – неймовірна зброя, дуже наступальна. І, чесно кажучи, Росії це не потрібно,

– зазначив Трамп.

Він підкреслив, що Путін виглядав би чудово, якби закінчив війну в Україні. "І я думаю, що він збирається це зробити, подивимося, – додав президент США та зауважив, – якщо він цього не зробить, це буде для нього недобре".

Також Дональд Трамп сказав, що віддає Україні належне за те, що вона так добре справляється. "Вони дуже хороші бійці", – каже він.

Що у світі кажуть про постачання "Томагавків" в Україну?