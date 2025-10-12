Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Fox News.
Чи готові у США передати Україні Tomahawk?
Україна і зокрема Володимир Зеленський очікують на рішення Дональда Трампа щодо передачі ракет Tomahawk, які могли б покращити ситуацію у війні. Маючи ці ракети, Сили оборони завдавали б далекобійних ударів у відповідь на страшні атаки по Україні.
Так, звісно, ми розраховуємо на такі рішення, але побачимо,
– сказав Володимир Зеленський.
Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News: відео
Для чого Україні Tomahawk?
Ракети Tomahawk можуть розширити можливості України щодо атак вглиб Росії. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. Через удари по Росії партнери, ймовірно, зможуть змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
Як реагують вороги на можливу передачу Tomahawk?
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Кремль насправді боїться рішення Дональда Трампа щодо передачі Tomahawk. Цей страх символізує, що партнери перебувають на правильному шляху щодо тиску на Росію.
Речник Путіна Дмитро Пєсков висловив особливе занепокоєння щодо можливого постачання Україні ракет Tomahawk, зазначивши, що ця зброя може мати як ядерне, так і без'ядерне виконання. Він не вважає, що ракети здатні суттєво змінити ситуацію на фронті.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна навряд чи отримає американські ракети Tomahawk, і закликав "заспокоїтися" з цього приводу. Він вважає, що Трамп знає, що відповідь на застосування таких ракет з боку Росії буде та враховує це.