Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Fox News.

Чи готові у США передати Україні Tomahawk?

Україна і зокрема Володимир Зеленський очікують на рішення Дональда Трампа щодо передачі ракет Tomahawk, які могли б покращити ситуацію у війні. Маючи ці ракети, Сили оборони завдавали б далекобійних ударів у відповідь на страшні атаки по Україні.

Так, звісно, ми розраховуємо на такі рішення, але побачимо,

– сказав Володимир Зеленський.

Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News: відео

Для чого Україні Tomahawk?

Ракети Tomahawk можуть розширити можливості України щодо атак вглиб Росії. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. Через удари по Росії партнери, ймовірно, зможуть змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

