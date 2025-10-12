Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське агентство "Интерфакс".
Як у Росії коментують Tomahawk для України?
Дмитро Пєсков зазначив, що зараз справді звучить багато заяв щодо Tomahawk.
З ними ще треба розбиратися, ми всі їх ретельно фіксуємо. Тема Tomahawk викликає у нас крайнє занепокоєння, і про це вже говорив президент,
– заявив речник Кремля.
Він також підкреслив, що ця зброя особлива: вона може бути як у без'ядерному, так і в ядерному виконанні, її дальність серйозна.
Водночас Пєсков стверджує, що ракети Tomahawk нібито не здатні суттєво змінити ситуацію на фронті.
Прессекретар Путіна також згадав про так звану "брудну бомбу" – він вважає, що у Києва нібито є можливості для її створення.
І ось уявіть собі: ракета з великим радіусом дії злітає і летить, і ми знаємо, що вона може бути в ядерному виконанні. Що думати Росії? Ось як? Експерти військові за океаном повинні це розуміти,
– підсумував росіянин.
Довідка. Tomahawk – це крилата ракета для ураження наземних і деяких морських цілей з високою точністю, яку запускають із надводних кораблів та підводних човнів. Залежно від модифікації її дальність орієнтовно становить близько 1000 – 1600 кілометрів.
Чи отримає Україна ракети Tomahawk?
Володимир Зеленський 11 жовтня провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Повідомляється, що політики обговорили можливість надання Україні ракет Tomahawk. Втім, жодного рішення з цього приводу ухвалено не було.
Раніше Трамп вже заявляв, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо передачі Tomahawk Києву. Втім, перед тим, як остаточно визначитися, президент США хотів би знати, як саме українці планують використовувати ці ракети
Тим часом офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук висловив сумнів, що США дійсно забезпечать українську армію далекобійною зброєю Tomahawk. Він пояснив, що запуск цих ракет відбувається в основному з кораблів чи підводних човнів, а про їх передачу Україні ніде не озвучувалось.