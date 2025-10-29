Джей Ди Вэнс заявил 29 октября в эфире "Pod Force One", что он "начал с чистого листа" после спора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, пишет 24 Канал.
Что Вэнс сказал об отношениях Украины и США?
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после громкого спора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в феврале этого года в Овальном кабинете, отношения между Вашингтоном и Киевом стали "значительно продуктивнее".
Это было шесть (восемь) месяцев назад. Мы перевернули страницу с чистого листа,
– сказал Вэнс.
Также он добавил, что США пытаются строить продуктивные отношения как с украинцами, так и с россиянами, потому что хотят закончить этот "конфликт". Вэнс сказал, что Дональд Трамп, так же как и он, имеет очень хорошие рабочие отношения со всеми вовлеченными сторонами.
Джей Ди Вэнс признал, что спор с Зеленским 28 февраля стал, вероятно, самым известным, что он когда-либо делал, или, возможно, когда-либо сделает.
Вспоминая февральскую встречу в Белом доме, Вэнс сказал: "Если вернуться к тому моменту, я разозлился, потому что заметил определенную грубость". И отметил, что любой иностранный лидер должен уважать правила места, в котором он находится.
Однако он заверил, что сейчас стороны сделали выводы из той ситуации и наладили конструктивный диалог.
Какова позиция Дональда Трампа в отношении России?
В последние месяцы Дональд Трамп неоднократно менял свою риторику относительно России и путей завершения войны в Украине. Сначала, в сентябре он довольно резко высказался о России, назвав ее "бумажным тигром" и заявив, что украинские силы способны вернуть часть оккупированных территорий.
Впрочем, впоследствии ситуация изменилась после его телефонного разговора с Владимиром Путиным 16 октября. Уже на следующий день во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп демонстрировал более сдержанный и даже пессимистический тон. По данным американских СМИ, он отмечал сложности ситуации на фронте и, вероятно, намекал на необходимость поиска компромисса с Москвой.
Однако Зеленский давил на Трампа по вопросу поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Сейчас Трамп воздерживается от такого решения.
В то же время вице-президент воздержался от прогнозов относительно того, как будет развиваться самый смертоносный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.
Если бы вы спросили меня примерно шесть месяцев назад, я бы сказал, что они никогда не прекратят воевать. Это будет как российский Вьетнам. Если бы вы спросили меня месяц назад, я бы сказал, что мы делаем невероятный прогресс (на пути к миру – 24 Канал),
– сказал Вэнс.
А также добавил, что хотя делать точные прогнозы сложно, он все же считает, что обе стороны достигли точки уменьшения выгоды от конфликта.
Что известно о деталях конфликта в Белом доме?
Зеленского пригласили в Белый дом, чтобы оговорить будущую соглашение по полезным ископаемым. Разговор был теплым, пока Вэнс не заметил, что Украине с Россией нужно вести дипломатические переговоры.
Владимир Зеленский заявил, что не верит в российскую дипломатию.
Встреча переросла в настоящую перепалку с мировыми СМИ. В то же время Вэнс упрекнул Зеленского, что тот не поблагодарил за всю оказанную помощь США.
Дональд Трамп поддержал своего вице-президента и сказал Зеленскому, что у него "нет карт" в войне против России и он играет на Третью мировую войну.
Переговоры завершились раньше времени.