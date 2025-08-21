Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що сказав Лавров про можливу зустріч Зеленського та Путіна?

Очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін все ж готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським. Раніше у Кремлі точно не говорили, чи наважиться президент Путін на зустріч, однак зараз позиція російської сторони одностайна.

За словами Лаврова, зустріч президентів можлива, тільки якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані.

Окрім цього глава МЗС Росії поставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського та завуальовано сказав, що Володимир Путін не хоче підписувати з ним мирну угоду.

Наш президент неодноразово заявляв, що готовий зустрітися, зокрема з паном Зеленським, з розумінням того, що всі питання, які потребують розгляду на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані,

– сказав Лавров.

Він заявив, що Зеленський лиш демонструють уявну прихильність до мирного врегулювання. Посадовець вважає, що Київ замість чіткої дипломатії хоче скористатися поверхневими ефектами "у дусі КВК та Кварталу-95".

Лавров додав, що російська сторона своєю чергою виступає за впровадження "принципів гарантій безпеки, погоджених у Стамбулі у 2022 році".

Зазначимо! Вимоги, про які говорить Лавров, полягають у вимозі з боку Росії затвердити так званий "нейтральний статус" України щодо недолучення до альянсів, визнати Крим і чотири регіони України російськими, а також відмовитися від воєнних репарацій.

Глава російського МЗС також нагадав, що Зеленський досі не скасував свій указ про заборону переговорів з президентом Росії. У коментарі 24 Каналу політолог Володимир Фесенко розповів, що таку зустріч можна буде провести за умови, що рішення РНБО буде призупинено або скориговано. Однак він попередив, що порушивши це питання, російська сторона може готувати пастку.

Чи готовий Путін зустрітися з Зеленським?

Нагадаємо, в Білому домі переконані, що російський диктатор точно висловив бажання зустрітися з Володимиром Зеленським для обговорення важливих питань щодо війни в Україні. США нібито вже почали підготовку до цієї зустрічі.

Однак деякі ЗМІ вважають, що Путін уникає зустрічі з українським президентом, щоб не визнати провал своєї політики щодо України. Москва, ймовірно, ще не готова до компромісів і готова до переговорів лише за умов, що Київ підтримає російські ультиматуми.