Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что можно внести определенные коррективы в решение. Однако настоящие проблема может заключаться в другом.

Возможны ли переговоры с Путиным, несмотря на запрет СНБО?

Политолог объяснил, что решение СНБО не касается переговоров с Россией. Украина уже вела переговоры со страной-агрессором по обмену пленных, возвращение детей, а также были переговоры в Стамбуле.

Поэтому решение СНБО, которое запрещает встречу Зеленского и Путина, можно приостановить или откорректировать. Может быть конкретное юридическое объяснение со стороны МИД, ОП или СНБО для проведения встречи, то есть временное исключение,

– подчеркнул он.

Фесенко добавил, что настоящая проблема заключается в другом – по его мнению, встреча украинского президента и российского диктатора не принесет прорыва. Возможно, что Путин готовит определенную ловушку и предложит собственный сценарий окончания войны.

