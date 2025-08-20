Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что можно внести определенные коррективы в решение. Однако настоящие проблема может заключаться в другом.
Смотрите также Станет победой: для кого имеет наибольшее значение встреча Зеленского и Путина
Возможны ли переговоры с Путиным, несмотря на запрет СНБО?
Политолог объяснил, что решение СНБО не касается переговоров с Россией. Украина уже вела переговоры со страной-агрессором по обмену пленных, возвращение детей, а также были переговоры в Стамбуле.
Поэтому решение СНБО, которое запрещает встречу Зеленского и Путина, можно приостановить или откорректировать. Может быть конкретное юридическое объяснение со стороны МИД, ОП или СНБО для проведения встречи, то есть временное исключение,
– подчеркнул он.
Фесенко добавил, что настоящая проблема заключается в другом – по его мнению, встреча украинского президента и российского диктатора не принесет прорыва. Возможно, что Путин готовит определенную ловушку и предложит собственный сценарий окончания войны.
Встреча Зеленского и Путина: что известно?
- Еще раньше, 23 июля, на переговорах в Стамбуле украинская делегация предложила российской провести встречу лидеров до конца августа этого года. Тогда Россия заявила, что стороны должны сначала наработать договоренности "путем экспертной работы".
- После встречи Зеленского с Трампом президент Украины снова заявил о готовности к встрече с Путиным и Трампом без предварительных условий, чтобы обсудить пути окончания войны. В это время Белый дом сообщил и о таком же намерении российского диктатора.
- По сообщению западных СМИ, встреча может пройти в Венгрии. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести ее в Швейцарии.