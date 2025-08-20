О желании главы Кремля встретиться с Владимиром Зеленским рассказали в Белом доме и отметили, что подготовка к мероприятию продолжается. Политолог Олег Саакян в разговоре с 24 Каналом предположил, вероятно ли личное общение Зеленского и Путина.

К теме Путин якобы дал Трампу согласие на встречу с Зеленским: подтвердили ли это в Кремле

Почему для Путина неприемлема встреча с Зеленским?

"Российская сторона сейчас не настроена идти на переговоры с президентом Украины. Однако под давлением, возможно, пойдет на это, потому что Путину важно, чтобы Трамп не сорвался с крючка, а также – тянуть время", – объяснил политолог.

Если же не останется никаких других вариантов, кроме как встречаться, то в Кремле на это пойдут. Однако понятно, по мнению Саакяна, что это не вершина желаний россиян.

Для Путина встреча с Зеленским является неприемлемой. И с психологической точки зрения, и из-за возможной угрозы жизни, и из-за вопроса статуса самовосприятия, ведь тем самым придется политически признать легитимность украинской власти и поставить себя на одну ступень с ней,

– объяснил он.

Путин стремится договариваться с США. Он заявляет, что Украина якобы не субъект, а марионетка. А тут оказывается, что придется с ней разговаривать один на один как с субъектом. Конечно, как заметил Саакян, такие переговоры должны чем-то завершиться, поэтому тянуть время долго не удастся.

Для Дональда Трампа станет победой сам факт такой встречи. Однако, если она не состоится и не будет конкретно понятного плана завершения войны здесь и сейчас, то он будет усиливать санкции против России,

– отметил политолог.

Кроме того, к этому будет побуждать и внутриполитическая ситуация, ведь европейцы будут настаивать на усилении давления на Россию.

Также Европа, вероятно, может разыграть карту Китая. Соединенным Штатам крайне важно, чтобы она была солидарна с ними в отношении Пекина, а не занимала нейтральную позицию или даже, по его словам, заигрывала с Китаем.

Поэтому я скептически настроен, что такая встреча в ближайшее время обязательно состоится,

– отметил Олег Саакян.

В то же время он оставил для этого достаточно высокий уровень вероятности, потому что это будет зависеть прежде всего от решимости и готовности непосредственно Трампа продавливать этот вопрос.

Что известно о предстоящих переговорах Зеленского и Путина?