Исследователи считают, что Путин всячески уклоняется от прямого диалога с президентом Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на CNN.

Почему переговоры Зеленского с Путиным могут никогда не состояться?

Россия постоянно затягивает переговорный процесс о прекращении войны в Украине. Так, после саммита Путина с Трампом на Аляске, кремлевский советник Юрий Ушаков ограничился формулировкой о возможности "поднять уровень представителей" на переговорах, не упомянув прямых контактов президентов.

В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва "не отказывается ни от каких форматов" – ни двусторонних, ни многосторонних. Однако он отметил, что любые контакты лидеров государств должны быть "тщательно подготовлены". По мнению аналитиков, это означает, что быстрой встречи ждать не стоит.

Почему Путин избегает переговоров с президентом Украины?

По словам британско-украинской исследовательницы Орыси Луцевич, для главы Кремля встретиться с Зеленским означает признать провал.

Он годами убеждал россиян, что Украина – это вымышленный проект Запада, а Зеленский – нелегитимный нацист. Как тогда объяснить народу, почему он вдруг садится с ним за стол?,

– замечает аналитик.

Кремль и дальше подрывает легитимность украинского лидера, акцентируя на отложенных выборах во время военного положения, и требует их проведения еще до заключения любого мира. Показательно, что даже в мае, когда Зеленский лично прибыл на переговоры в Турцию, Путин ограничился отправкой делегации во главе с автором школьных учебников истории.

Политолог Татьяна Становая считает, что для Путина эта война – прежде всего противостояние с Западом, а не с Украиной. Поэтому он согласится на встречу только при условии, что Киев примет главные ультимативные требования Москвы, в частности территориальные уступки. Зеленский же категорически отвергает эти условия.

Несмотря на дипломатические попытки мировых лидеров, Москва не уступает. Зато Россия продолжает цинично атаковать украинские города. Это напоминание: когда не срабатывает дипломатическое давление, Кремль всегда возвращается к военной силе.

Что известно о переговорном процессе?