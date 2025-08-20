Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що можна внести певні корективи у рішення. Однак справжні проблема може полягати в іншому.
Чи можливі переговори з Путіним, попри заборону РНБО?
Політолог пояснив, що рішення РНБО не стосується переговорів з Росією. Україна вже вела переговори з країною-агресоркою щодо обміну полонених, повернення дітей, а також були переговори у Стамбулі.
Тому рішення РНБО, яке забороняє зустріч Зеленського та Путіна, можна призупинити чи відкоригувати. Може бути конкретне юридичне пояснення з боку МЗС, ОП або ж РНБО для проведення зустрічі, тобто тимчасове виключення,
– наголосив він.
Фесенко додав, що справжня проблема полягає в іншому – на його думку, зустріч українського президента та російського диктатора не принесе прориву. Можливо, що Путін готує певну пастку та запропонує власний сценарій закінчення війни.
Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо?
Ще раніше, 23 липня, на переговорах у Стамбулі українська делегація запропонувала російській провести зустріч лідерів до кінця серпня цього року. Тоді Росія заявила, що сторони мають спочатку напрацювати домовленості "шляхом експертної роботи".
Після зустрічі Зеленського з Трампом президент України знову заявив про готовність до зустрічі з Путіним і Трампом без попередніх умов, щоб обговорити шляхи закінчення війни. В цей час Білий дім повідомив і про такий же намір російського диктатора.
За повідомленням західних ЗМІ, зустріч може пройти в Угорщині. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон запропонував провести її у Швейцарії.