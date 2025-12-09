Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка. Місцеві також вже поширили відео з наслідками атаки в мережі.
Дивіться також Потужний вибух і аварія на "Байконурі": що приховують росіяни й чи зможуть запускати людей у космос
Що відомо про атаку на Чебоксари?
Росіяни вже встигли звинуватити в атаці ЗСУ. Окрім того, вороже міноборони відзвітувало про нібито 121 збитий безпілотник.
До слова, вибухи в Чувашії прогриміли близько 05:32 та 05:34. Ймовірно, під прицілом опинився завод, що виготовляє генератори та електрообладнання.
Наслідки атаки на Чебоксари: дивіться відео
(Обережно, 18+! Містить нецензурну лексику)
Довідка: АТ Чебоксарський завод "Енергозапчастина" – провідний виробник запасних частин і різних оригінальних установок для електротехнічного високовольтного обладнання електростанцій і мереж у Росії.
Через атаку в місті частково перекрили вулиці. На кадрах видно пожежу та стовп диму, що здіймається догори.
Росіяни скаржаться на перекриті дороги: дивіться відео
(Обережно, 18+! Містить нецензурну лексику)
Де розташований завод: дивіться на карті
Стовп диму після атаки: дивіться відео
Куди раніше прилітало в Росії?
Раніше Сил оборони України уразили інфраструктуру Темрюцького порту, знищивши 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Пожежа на наливній естакаді скрапленого газу тривала станом на вечір 7 грудня.
У ніч на 6 грудня підрозділи Сил оборони ударили по інфраструктурі Рязанського НПЗ. Зафіксовано ураження установки низькотемпературної ізомеризації.
Раніше оборонці також уразили потужності НПЗ "Сизранський" у Самарській області країни-агресорки. Зафіксовано влучання БпЛА з подальшою пожежею.