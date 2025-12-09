Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка. Місцеві також вже поширили відео з наслідками атаки в мережі.

Що відомо про атаку на Чебоксари?

Росіяни вже встигли звинуватити в атаці ЗСУ. Окрім того, вороже міноборони відзвітувало про нібито 121 збитий безпілотник.

До слова, вибухи в Чувашії прогриміли близько 05:32 та 05:34. Ймовірно, під прицілом опинився завод, що виготовляє генератори та електрообладнання.

Наслідки атаки на Чебоксари: дивіться відео

(Обережно, 18+! Містить нецензурну лексику)

Довідка: АТ Чебоксарський завод "Енергозапчастина" – провідний виробник запасних частин і різних оригінальних установок для електротехнічного високовольтного обладнання електростанцій і мереж у Росії.

Через атаку в місті частково перекрили вулиці. На кадрах видно пожежу та стовп диму, що здіймається догори.

Росіяни скаржаться на перекриті дороги: дивіться відео

(Обережно, 18+! Містить нецензурну лексику)

Де розташований завод: дивіться на карті

Стовп диму після атаки: дивіться відео

Куди раніше прилітало в Росії?