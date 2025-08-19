18 августа в Белом Доме состоялись переговоры с участием президентов США, Украины, ведущих европейских лидеров и руководителей ЕС и НАТО.

24 Канал подводит основные итоги и результаты саммита и констатирует – "зрады" не произошло, а "геополитический мяч" успешно переброшен на сторону России.

Читайте также Трамп изменил свою позицию по Украине, но его стратегия может потерпеть крах

Зеленский и Трамп в Вашингтоне: что произошло и почему Трамп не давил?

После успешного для России саммита на Аляске, откуда Путин уехал в "доминантной позиции", ожидания от нового визита Зеленского в Белый Дом были не самыми лучшими. Прогнозировалось, что Трамп возьмет за основу позицию Путина о фактической капитуляции Украины и традиционно будет давить на Зеленского.

Но на то и Трамп непредсказуем, потому что неожиданно произошло совершенно противоположное. Трамп был дружелюбный и не агрессивный, Джей Ди Вэнса отсадили подальше и даже не дали слова, даже карманный журналист Трампа Брайан Гленн теперь извинился за свою костюмную атаку на Зеленского 28 февраля 2025 года, которая стала сигналом для начала травли украинского лидера.

Забавный разговор Зеленского с Гленном: смотрите видео

Все это указывало, что американцы больше не хотят устраивать шапито и настроены на конструктив.

После унижения на Аляске президент Трамп, к которому теперь съехались лидеры Европы, очевидно чувствовал себя в хорошем настроении. Гости были вежливы и постоянно благодарили Трампа за все, а он, похоже, вспомнил, что является номинальным лидером свободного мира и действовал соответственно, раздавал комплименты всем окружающим и даже дружески позавидовал загару Мерца и молодости Стубба.

Несмотря на то, что ведущим видимой части переговоров был Трамп, повестку дня формировали гости, которые специально для этого прервали свои отпуска. Таким образом, от ультимативных требований Путина, с которыми согласился Трамп на Аляске, остался только каркас, зато наполнение получилось совсем другим.

Будет ли обмен территориями с Россией?

Европейцы быстро отвергли требование Путина о предварительных уступках Украины для начала переговоров о мире. Напомним, что он хотел весь Донбасс. Зеленский заявил, а Трамп поддержал идею, что территориальные вопросы останутся для личной встречи президентов Украины и России, а также следующих переговоров Зеленского и Путина с ним.

При этом принимать решение будет только украинский лидер. Этот вариант активно поддержали участники переговоров, в частности Мерц, Рютте и Макрон. И, конечно, Зеленский, который впоследствии во время брифинга это подтвердил.

Я готов встретиться с Путиным,

– президент Зеленский настроен на прямые переговоры с Путиным.

Согласно инсайдам западных СМИ, на закрытой части встречи Зеленский сказал, что не против обменов территорий, но на паритетных началах, что точно не устраивает Путина. Ведь Украина в Донецкой и Луганской областях контролирует около 7 000 квадратных километров, тогда как Россия суммарно на Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Николаевщине – на порядок меньше.

При этом Зеленский удачно использовал карту, которую ему приготовили в Белом доме, очевидно, чтобы показать, сколько захватила украинской земли Россия. Украинский лидер подробно объяснил динамику боевых действий и это продемонстрировало, что российская армия на самом деле не непобедимо несется вперед, а завязла в Украине и не имеет таких блестящих перспектив, какими их описывал Путин.

У меня была долгая беседа с картой, которую предоставили США, они подготовились, хотя у нас была такая же карта. Многое о ситуации на поле боя я смог показать американским коллегам на карте... Кто что реально – не по слухам, а реально – контролирует на поле, на нашей земле, на нашей территории... Нужно, чтобы президент США понимал, какое реальное продвижение их армии и какая сила украинской армии. Например, за 1000 дней они оккупировали до 1% украинской территории. Люди думают, что 20% или 18%. На самом деле – 1%. Это немного меняет перспективу, перспективу правды и реальности. Это меняет взгляд на баланс сил,

– Зеленский о роли карт.

Но все красноречие президента Украины не помогло, если бы не украинские защитники, которые ценой сверхусилий держат фронт и ликвидируют опасные прорывы, в частности, в районе Доброполья на Донбассе. Именно этот прорыв нес большую опасность и угрозу обвала фронта в Донецкой области и мог стать большим оперативным успехом России в Донецкой области. Впрочем, эту "карту" из рук Путина было выбито. За что земной поклон и вечная слава Героям.

Вопрос гарантий безопасности

Также гости Трампа удачно подловили Путина, который в Анкоридже в своей путаной манере сказал о гарантиях безопасности для Украины, очевидно рассчитывая "впарить" что-то вроде нового Будапештского меморандума или предложений со Стамбульских переговоров 2022 года.

Напомним, что там одним из гарантов безопасности Украины с правом все забанить была сама Россия. Европейцы же эти слова "выкрутили" как введение европейских сил под наблюдением США, то есть полноценный план Макрона – Стармера, который, казалось, было похоронено еще весной 2025 года под агрессивным давлением России и недостатком экспертизы в США.



Переговоры в Овальном кабинете / Фото Белый Дом

Подробно Что предусматривает мирный план Макрона – Стармера

Сейчас же эта история заиграла новыми красками и уже вызвала заблаговременную истерику в российском МИД, где, похоже, рассчитывали, что "миротворцы" будут из Бурятии, Тувы или Дагестана, но точно не из Франции, Великобритании и под наблюдением американских самолетов. Трамп эту идею к большому удивлению многих радостно одобрил и всячески поддержал.

Важно, что США дают четкий сигнал: они будут среди стран, которые будут помогать, координировать, а также станут участниками гарантий безопасности для Украины. Считаю, что это большой шаг вперед. Пока точно не могу сказать, как все будет, всех деталей, но уже важно, что есть политическая воля и политическое решение,

– президент Зеленский на брифинге в Вашингтоне подтверждает тектонические изменения в позиции США.

Еще одним героем встречи стал канцлер Германии Фридрих Мерц, который объяснил Трампу, почему идея о мирных переговорах без прекращения огня, которую посеял у него в голове Путин, является ерундой. Мерца поддержал президент Франции Макрон.

Если заключить любое мирное соглашение без гарантий безопасности, Россия никогда не будет уважать своих слов, никогда не будет придерживаться собственных обязательств. То, что происходит в Украине, чрезвычайно важно для украинского народа, конечно, но и для всей безопасности Европы, потому что речь идет о сдерживании ядерной державы, которая решила больше не уважать международные границы. И я думаю, это важно для вашей страны, потому что это вопрос доверия... То, как мы будем вести себя в Украине, станет тестом для нашего коллективного доверия в остальном мире,

– Макрон детализирует свою позицию после встречи в Белом доме в интервью ведущей программы Meet the Press на NBC News Кристен Велкер.

Трамп, похоже, был застигнут врасплох и сначала не считал свою старую идею актуальной, но под доброжелательным давлением Европы пообещал подумать и говорить об этом с Путиным. А тот как раз был занят и не мог нормально поговорить с Трампом, потому что запускал в это время "Шахеды" и ракеты по Кременчугу.

Таким образом еще раз продемонстрировав, что прекращение огня как раз и нужно, иначе этот варвар (или словами президента Финляндии Александра Стубба – гунн) продолжит убивать.



Трамп разговаривает с Путиным после завершения переговоров / Фото Белый дом

Каким будет план действий на будущее

В Вашингтоне удалось сформировать вполне приемлемую для Украины повестку дня и план к встрече Зеленского с Путиным при посредничестве Трампа. Европа воспользовалась особенностью Путина говорить намеками и превратила его "кхе-кхе" во вменяемую конструкцию.

По словам Зеленского, детали гарантий безопасности будут проработаны в течение 10 дней. Эту часть взял на себя госсекретарь США Рубио.

По данным Bloomberg, гарантии безопасности будут содержать четыре компонента:

военное присутствие;

противовоздушная оборона;

вооружение;

мониторинг прекращения боевых действий.

Очень важно, что Трамп увидел в обновленном плане деньги – 90 миллиардов от союзников Украины на покупку американского оружия и 50 миллиардов на передовые украинские дроны для США.



Он убедился, что его уважают, ценят и любят и готов продолжать нобелевский марафон за своим 7-м миром.

В России этими результатами уже недовольны. Российская пропаганда столько кричала, что Зеленский не является легитимным, а теперь Путину придется с ним встречаться (уже начали называть возможные места – Будапешт, Женева или Стамбул).

Россияне, очевидно, рассчитывали завести в Украину в качестве миротворцев китайцев или кого-то из своего карманного ОДКБ, а теперь должны думать, что они могут сделать с вполне реальной авиацией НАТО в украинском небе.

Санкции против России остаются, а новые бомбардировки Украины могут стать катализатором для их усиления. Зато потенциальное их снятие, за которое так переживал Путин на Аляске, похоже, откладывается.

Учитывая это, можем зафиксировать, что Украине и ее союзниками удалось полностью нивелировать последствия встречи Трампа и Путина на Аляске, выбить дурман из головы Трампа и сформировать новую, приемлемую для Украины повестку дня.

Сейчас Трамп – снова проблема для России, надеемся, будет оставаться ею как можно дольше.

Поэтому трудно не согласиться с Фридрихом Мерцем:

Не скрываю, что я не был уверен, что все пройдет так. Мои ожидания не просто оправдались, но и были превзойдены касательно этой встречи.

Поэтому мяч сейчас на стороне России, а сама Россия после этого оказалась на шпагате. В Москве этот новый статус уже почувствовали – помощник Путина Ушаков начал петлять и что-то говорить о возможном "согласии на обсуждение повышения уровня представительства в делегациях", с целью спрятать под канцеляризмами попытку избежать встречи Путина с Зеленским. Теперь остается вопрос – как быстро Трамп догадается, что Россия снова пытается его обмануть и что будет после этого.