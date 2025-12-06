Соответствующее заявление сделал главный советник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.
Какие отношения между Виткоффом с Путиным?
Юрий Ушаков во время визита Владимира Путина в Индию, комментируя встречу с американскими представителями в Москве во вторник, 2 декабря, высказался относительно взаимоотношений между Стивом Уиткоффом и президентом России.
По словам российского чиновника, их переговоры в Кремле с участием зятя Дональд Трампа, бизнесмена Джареда Кушнера, длились около 5 часов и касались вопроса об окончании войны.
Он констатировал, что в целом Владимир Путин и Стив Уиткофф ранее уже встречались не менее 6 раз, что непосредственно повлияло на ход недавних переговоров. По его мнению, диалог был конструктивным.
Я бы сказал, что тон, и я не боюсь этого сказать, был конструктивным и дружественным. Путин хорошо знает Виткоффа... Они понимают друг друга без слов,
– сказал он.
В свою очередь неожиданное участие Джареда Кушнера в переговорах, по мнению Юрия Ушакова, стало своевременным, потому что он добавил "элемент системного подхода" рядом с "шармом и дружелюбием" Стива Уиткоффа.
Что известно о переговорах в Москве?
Напомним, 2 декабря в России прошла встреча между Путиным и Уиткоффом. Переговоры в Москве стартовали в 18:40, а об их окончании стало известно около 23:30. После встречи Уиткофф прибыл в посольство США.
Вскоре после этого Дональд Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер убеждены, что Путин, мол, хочет закончить войну. По его словам, Путин хочет торговать с США и "вернуться к нормальной жизни".
Политолог Олег Саакян озвучивал 24 Каналу мнение, что то, что Уиткофф приехал не сам, а с Кушнером, не понравилось России, и что для Кремля "мирный план", который сейчас предлагают американцы, неприемлем.