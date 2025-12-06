Соответствующее заявление сделал главный советник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

Какие отношения между Виткоффом с Путиным?

Юрий Ушаков во время визита Владимира Путина в Индию, комментируя встречу с американскими представителями в Москве во вторник, 2 декабря, высказался относительно взаимоотношений между Стивом Уиткоффом и президентом России.

По словам российского чиновника, их переговоры в Кремле с участием зятя Дональд Трампа, бизнесмена Джареда Кушнера, длились около 5 часов и касались вопроса об окончании войны.

Он констатировал, что в целом Владимир Путин и Стив Уиткофф ранее уже встречались не менее 6 раз, что непосредственно повлияло на ход недавних переговоров. По его мнению, диалог был конструктивным.

Я бы сказал, что тон, и я не боюсь этого сказать, был конструктивным и дружественным. Путин хорошо знает Виткоффа... Они понимают друг друга без слов,

– сказал он.

В свою очередь неожиданное участие Джареда Кушнера в переговорах, по мнению Юрия Ушакова, стало своевременным, потому что он добавил "элемент системного подхода" рядом с "шармом и дружелюбием" Стива Уиткоффа.

Что известно о переговорах в Москве?