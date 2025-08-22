Такое мнение высказал 24 Каналу политолог Владимир Фесенко, отметив, зачем главе Кремля нужно заявлять о переговорах с президентом Зеленским. Политолог предположил, к каким результатам может привести эта встреча, если она состоится.

Какую цель может преследовать Путин по переговорам с Зеленским?

Фесенко предположил, что это, вероятно, очередная ловушка, ведь Путин умелый тактик и уже неоднократно это демонстрировал.

Когда у Путина возникает проблемная для него ситуация, он пытается переформатировать переговорный процесс, выдвигая контринициативу, которая должна сломать логику, что ему предлагают. Так он пытается предложить российский сценарий,

– объяснил политолог.

Кремль, вероятно, хочет затянуть время. Это станет понятно, если, по его словам, со стороны Путина появятся дополнительные требования к Зеленскому, или объяснения, что эта встреча должна быть отложена.

Другой вариант – установка на срыв переговоров и на провоцирование конфликта. Это и затягивание времени может быть использовано для того, чтобы потом обвинить украинскую сторону в том, что она, мол, не хочет договариваться. Это традиционная тактика Путина,

– отметил политолог.

Если же представить, что встреча состоится, то без модератора – третьей стороны, Зеленскому и Путину даже общаться между собой будет очень трудно. Между Украиной и Россией, которые воюют уже 3,5 года, взаимная ненависть даже на уровне лично руководителей двух стран.

Им тем более будет трудно договориться о чем-то,

– подчеркнул он.

Также перед этой встречей нужно определить повестку дня переговоров. Однако здесь, по мнению политолога, заключается главная проблема. Потому что Россия будет продвигать соглашение на собственных условиях, которые являются неприемлемыми для Украины.

Киев будет настаивать на том, чтобы первым пунктом мирного соглашения было прекращение огня, а Россия на это не согласится. Это будет тупик, по его словам, даже по повестке дня этой встречи.

Поэтому я пока не ожидаю прорыва. Даже если эта встреча состоится, она закончиться, вероятно, ничем. В лучшем случае будут договоренности о продолжении переговоров,

– пояснил Владимир Фесенко.

К тому же для Украины больше рисков от нее, чем дополнительных шансов на перемирие.

Что известно о встрече Зеленского и Путина?