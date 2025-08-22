Таку думку висловив 24 Каналу політолог Володимир Фесенко, зазначивши, навіщо очільнику Кремля потрібно заявляти про перемовини з президентом Зеленським. Політолог припустив, до яких результатів може призвести ця зустріч, якщо вона відбудеться.

Яку мету може переслідувати Путін щодо переговорів із Зеленським?

Фесенко припустив, що це, імовірно, чергова пастка, адже Путін вмілий тактик і вже неодноразово це демонстрував.

Коли у Путіна виникає проблемна для нього ситуація, він намагається переформатувати переговорний процес, висуваючи контрініціативу, яка має зламати логіку, що йому пропонують. Так він намагається запропонувати російський сценарій,

– пояснив політолог.

Кремль, ймовірно, хоче затягнути час. Це стане зрозуміло, якщо, за його словами, з боку Путіна з'являться додаткові вимоги до Зеленського, або пояснення, що ця зустріч має бути відкладена.

Інший варіант – установка на зрив перемовин та на провокування конфлікту. Це і затягування часу може бути використане для того, щоб потім звинуватити українську сторону у тому, що вона, мовляв, не хоче домовлятися. Це традиційна тактика Путіна,

– зауважив політолог.

Якщо ж уявити, що зустріч відбудеться, то без модератора – третьої сторони, Зеленському і Путіну навіть спілкуватися між собою буде дуже важко. Між Україною та Росією, які воюють вже 3,5 роки, взаємна ненависть навіть на рівні особисто очільників двох країн.

Їм тим більше буде важко домовитись про щось,

– підкреслив він.

Також перед цією зустріччю потрібно визначити порядок денний переговорів. Однак тут, на думку політолога, полягає головна проблема. Тому що Росія буде просувати угоду на власних умовах, які є неприйнятними для України.

Київ наполягатиме на тому, щоб першим пунктом мирної угоди мало бути припинення вогню, а Росія на це не погодиться. Це буде глухий кут, за його словами, навіть щодо порядку денного цієї зустрічі.

Тому я наразі не очікую прориву. Навіть якщо ця зустріч відбудеться, вона закінчитись, імовірно, нічим. У кращому випадку будуть домовлення про продовження переговорів,

– пояснив Володимир Фесенко.

До того ж для України більше ризиків від неї, ніж додаткових шансів на перемир'я.

Що відомо про зустріч Зеленського та Путіна?