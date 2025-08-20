Однако значительного прогресса достичь не удалось. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

В течение последних двух недель состоялся ряд дипломатических мероприятий, которые имели целью способствовать завершению войны в Украине. В частности, 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

В пятницу, 15 августа, глава Кремля отправился на Аляску на саммит с американским президентом Дональдом Трампом. Уже в понедельник, 18 августа, Владимир Зеленский и европейские лидеры посетили Белый дом и также встретились с Трампом.

Учитывая все эти встречи, было легко представить, что мир уже близко. Вероятно, Трамп так и думает, ведь выразил надежду, что мирное соглашение в конце всего этого вполне достижимо и может быть заключено в ближайшем будущем. Во время встречи с европейцами американский лидер также сказал, что верит в то, что "сегодня мы придем к согласию почти по всем вопросам".

Обозреватель Макс Бут в статье для WP пишет о скептическом отношении к этому. Он считает, что сейчас есть много движения, но мало реального прогресса. Зато наблюдается "соревнование", в котором Путин пытается убедить Трампа, что Зеленский ответственен за потенциальный провал переговоров.

Тогда как украинский президент и европейские лидеры пытаются донести до главы Белого дома, что настоящий виновник – Путин.

Все эти маневры начались с путаницы и до сих пор остаются в ней. Уиткофф вышел из встречи 6 августа, предположив, что Путин готов пойти на значительные уступки, что в свою очередь побудило Трампа объявить о "достижении большого прогресса".

Он отказался от угрозы санкциями против России (хотя и сохранил пошлины против Индии) и поспешил организовать саммит с Путиным. Однако, взглянув на все внимательнее, стало очевидно, что любые "уступки", на которые был готов пойти Путин являются минимальными.

Обозреватель отмечает, что 2 июня, когда представители России и Украины встретились в Стамбуле, российская сторона представила широкий список требований, которые, в случае их принятия, превратили бы Украину в фактическую российскую колонию.

Тогда Россия предложила прекращение огня только после полного вывода украинской армии из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме этого, она требовала прекращения всех поставок западного оружия Украине и ограничения численности украинских Вооруженных сил. Максималистские требования, которых Путин хотел достичь с начала войны, не изменились.

Так о каких уступках идет речь? Судя по всему, Путин сказал Виткоффу, что украинцам не нужно выходить из Херсонской и Запорожской областей, но они все равно должны "сдать" Донбасс.

В статье говорится, что украинцы построили в Донецкой области прочную систему укреплений, которые в течение последних 11 лет сдерживали российские атаки. Не сумев захватить Донецкую область полностью на поле боя, Путин вместо этого начал требовать, чтобы Украина отдала территории за столом переговоров.

Однако на Аляске Трамп стал на сторону Путина. Американский президент отказался от своего требования о немедленном прекращении огня и заявил, чтобы Украина отдала Донецкую область "ради мира". Взамен Путин предложил так называемые "гарантии", что он больше не будет нападать на Украину.

В связи с этим европейские лидеры поспешили в Белый дом, чтобы попытаться отговорить Трампа от циничных уловок Путина. Они настаивали, чтобы американский президент придерживался своего первоначального требования о прекращении огня и чтобы США предоставили Украине гарантии безопасности в рамках любого мирного урегулирования.

Сейчас Трамп, кажется, готов предложить определенные гарантии безопасности, что является прогрессом. Однако его заявления настолько расплывчаты, что теряют всякий смысл. После встречи с европейскими лидерами Трамп заявил об обсуждении гарантий безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США.

Однако "координация" с США не предотвратит потенциальное новое российское нападение. Это могли бы сделать лишь письменные гарантии безопасности для Украины со стороны Штатов, ратифицированные Конгрессом и обеспеченные американскими войсками.

Как запасной вариант, США могли бы пообещать прийти на помощь европейским миротворцам в Украине, если те подвергнутся нападению со стороны России. Однако пока нет никаких признаков того, что Трамп готов пойти на это. Также нет никаких признаков того, что Путин готов принять надежные гарантии безопасности для Украины.

В понедельник российский МИД опубликовал заявление, в котором назвал неприемлемым присутствие любых войск стран НАТО на территории Украины.

Поэтому во время этих встреч значительного прогресса достичь не удалось. Однако впоследствии Трамп заявил, что позвонил российскому диктатору и начал подготовку к встрече между Путиным и Зеленским, место проведения которой еще не определено.

Однако стоит обратить внимание на то, что глава Кремля отказывается встречаться с украинским президентом, поскольку считает Зеленского нелегитимным лидером.

Даже если Зеленский и Путин все-таки встретятся, нет оснований ожидать прорыва, ведь российская и украинская делегации уже дважды встречались в этом году. Вторая встреча, которая состоялась 2 июня, длилась час и завершилась лишь новым обменом пленными.

Бут отмечает, что если вы хотите оценить намерения Путина, игнорируйте его обманчивые слова и смотрите на его жестокие действия. Он напоминает, что за несколько часов до прибытия Зеленского в Белый дом россияне убили 14 человек по всей Украине, включая двух детей в Харькове. А через несколько часов после того, как Зеленский покинул Белый дом, они начали крупнейшую за месяц комбинированную атаку на Украину.

Устранив, по крайней мере на этот момент, угрозу усиления санкций со стороны США, "дипломатическое наступление" Путина лишь создает передышку для его армии, чтобы она могла продолжать свою агрессивную войну. Последние мирные переговоры не прекращают убийства, а наоборот, продолжают их.

