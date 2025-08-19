В комментарии Fox News Дональд Трамп заявил, что президенты Украины и России должны провести двустороннюю встречу без его участия. Именно Зеленский и Путин, по словам политика, должны принимать основные решения, передает 24 Канал.

Что Трамп сказал о встрече Путина и Зеленского?

Американский лидер выразил надежду, что "с Путиным все получится". Если нет, то ситуация будет сложной, добавил он.

Также он надеется, что "Зеленский сделает то, что должен сделать".

"Он также должен проявить определенную гибкость", – сказал президент США.

Напомним, что 18 августа в Белом доме состоялась встреча Трампа, Зеленского и глав европейских правительств. О результате этого саммита республиканец сообщил Путину.

Позже президент Украины дал короткий брифинг. Он рассказал, что глава Кремля якобы предложил, чтобы сначала состоялась встреча Украина – Россия на уровне лидеров, а затем трехсторонняя встреча с участием Трампа. Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к двусторонним переговорам с Путиным без каких-либо предварительных условий.

Между тем, в Москве не подтвердили, что диктатор действительно желает двусторонней встречи с Зеленским. Там лишь заявили, что "будут изучать вопрос".