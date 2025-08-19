У коментарі Fox News Дональд Трамп заявив, що президенти України та Росії спершу мають провести двосторонню зустріч без його участі. Саме Зеленський і Путін, за словами політика, мають ухвалювати основні рішення, передає 24 Канал.

Що Трамп сказав про зустріч Путіна і Зеленського?

Американський лідер висловив надію, що "із Путіним все вийде". Якщо – ні, то ситуація буде складною, додав він.

Також він сподівається, що "Зеленський зробить те, що має зробити".

"Він також має проявити певну гнучкість", – сказав президент США.

Нагадаємо, що 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч Трампа, Зеленського та глав європейських урядів. Про результат цього саміту республіканець повідомив Путіна.

Пізніше президент України дав короткий брифінг. Він розповів, що очільник Кремля нібито запропонував, аби спочатку відбулася зустріч Україна – Росія на рівні лідерів, а потім тристороння зустріч за участі Трампа. Володимир Зеленський наголосив, що готовий до двосторонніх переговорів із Путіним без будь-яких попередніх умов.

Тим часом у Москві не підтвердили, що диктатор справді бажає двосторонньої зустрічі із Зеленським. Там лише заявили, що "вивчатимуть е питання".