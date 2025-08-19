Про це пише 24 Канал з посиланням на Fox News.

Дивіться також Путін готовий зустрітися із Зеленським, – Рубіо про підготовку до тристоронніх перемовин

Що заявив Трамп про зустріч Зеленського і Путіна?

Президент США обговорив наступні кроки у просуванні миру між Росією та Україною. Дональд Трамп висловився щодо можливої майбутньої зустрічі Зеленського і Путіна.

Він зазначив, що президенти мають зустрітися без нього перед запропонованим тристороннім самітом.

Зокрема, він детальніше розповів про вчорашню телефонну розмову з Путіним після зустрічі із Зеленським та лідерами Європи в Білому домі в понеділок, 18 серпня, про що інформує Rapid Response 47.

"Я сказав йому (Путіну – 24 Канал), що ми домовимося про зустріч із президентом Зеленським, і ви зустрінетеся з ним, а потім, після цієї зустрічі, якщо все буде добре, я зустрінуся, і ми завершимо розмову", – розповів деталі Трамп.

Дивіться також Зустріч Зеленського та Трампа у Білому домі: все, що відомо про історичний візит

Що Трамп заявляв після телефонної розмови з Путіним?