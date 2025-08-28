Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Фридриха Мерца, которые цитирует AFP.
Что сказал Мерц о возможной встрече Зеленского и Путина?
Фридрих Мерц заявил, что встречи между Зеленским и Путиным "очевидно" не будет. В то же время почему именно личного контакта между президентами Украины и России не произойдет, пока не понятно.
До встречи президента Зеленского и президента Путина, как это было между президентом Трампом и президентом Путиным, дело не дойдет,
– заявил канцлер Германии на совместном брифинге с Эммануэлем Макроном.
Ранее на личной встрече между Зеленским и Путиным настаивал президент США Дональд Трамп. Он говорил, что сначала украинский лидер и глава Кремля должны встретиться в двустороннем формате, а затем может произойти трехсторонняя встреча, вероятно, с его участием.
Какова позиция Украины и России относительно встречи Зеленского и Путина?
Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Украина готова к встрече на уровне лидеров с Владимиром Путиным. Но Россия в ответ только выдвигает новые условия и продолжает свою агрессию.
Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, говорил, что Россия готова к переговорам с Зеленским как "де-факто" главой Украины, но Запад якобы мешает этому. Министр страны-агрессора обвинил США и ЕС в "попытках сорвать переговоры".
Генсек НАТО Марк Рютте выразил надежду на встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. Глава Альянса подчеркнул преданность украинского лидера этому личному контакту.
Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Путин и Зеленский "не готовы самостоятельно положить конец этой войне". Также чиновница сказала, что Дональд Трамп позже сделает несколько дополнительных заявлений по этому поводу.