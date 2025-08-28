Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Фридриха Мерца, которые цитирует AFP.

Что сказал Мерц о возможной встрече Зеленского и Путина?

Фридрих Мерц заявил, что встречи между Зеленским и Путиным "очевидно" не будет. В то же время почему именно личного контакта между президентами Украины и России не произойдет, пока не понятно.

До встречи президента Зеленского и президента Путина, как это было между президентом Трампом и президентом Путиным, дело не дойдет,

– заявил канцлер Германии на совместном брифинге с Эммануэлем Макроном.

Ранее на личной встрече между Зеленским и Путиным настаивал президент США Дональд Трамп. Он говорил, что сначала украинский лидер и глава Кремля должны встретиться в двустороннем формате, а затем может произойти трехсторонняя встреча, вероятно, с его участием.

Какова позиция Украины и России относительно встречи Зеленского и Путина?