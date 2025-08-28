Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Фрідріха Мерца, які цитує AFP.
Що сказав Мерц про можливу зустріч Зеленського і Путіна?
Фрідріх Мерц заявив, що зустрічі між Зеленським і Путіним "очевидно" не буде. Водночас чому саме особистого контакту між президентами України та Росії не відбудеться, наразі не зрозуміло.
До зустрічі президента Зеленського і президента Путіна, як це було між президентом Трампом і президентом Путіним, справа не дійде,
– заявив канцлер Німеччини на спільному брифінгу з Еммануелем Макроном.
Раніше на особистій зустрічі між Зеленським та Путіним наполягав президент США Дональд Трамп. Він говорив, що спочатку український лідер та глава Кремля мають зустрітися у двосторонньому форматі, а згодом може статися тристороння зустріч, імовірно, за його участі.
Яка позиція України та Росії щодо зустрічі Зеленського та Путіна?
Володимир Зеленський під час телефонної розмови з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем заявив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів з Володимиром Путіним. Але Росія у відповідь лише висуває нові умови та продовжує свою агресію.
Глава російського МЗС Сергій Лавров, своєю чергою, казав, що Росія готова до переговорів із Зеленським як "де-факто" главою України, але Захід нібито заважає цьому. Міністр країни-агресорки звинуватив США та ЄС у "спробах зірвати переговори".
Генсек НАТО Марк Рютте висловив надію на зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Очільник Альянсу підкреслив відданість українського лідера цьому особистому контакту.
Пізніше речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Путін і Зеленський "не готові самостійно покласти край цій війні". Також посадовиця сказала, що Дональд Трамп пізніше зробить кілька додаткових заяв із цього приводу.