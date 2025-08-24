Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ. Росія готова зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським у статусі "де-факто глави режиму", проте офіційно вважає його нелегітимним.

Москва готова до переговорів із Києвом, але зустріч Зеленського і Путіна відкладають

Так вважає міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він додав, що на Алясці питання зустрічі Зеленського і Путіна не обговорювалося, а пропозицію "підняли пізніше, можна сказати, експромтом".

За словами Лаврова, пізніше в телефонній розмові з Дональдом Трампом Володимир Путін "чітко заявив", що Росія готова продовжити прямі переговори з Києвом, які розпочалися у Стамбулі. Міністр додав, що делегації Росії та України "вже зустрічалися і будуть зустрічатися" у Стамбулі.

Водночас Лавров вигадує нову відмовку, чому Путін уникає прямої зустрічі з Зеленським. Російський міністр звинуватив західні країни, які нібито намагаються зірвати переговори між Україною та Росією.

Вони просто шукають привід, щоб переговори не відбулися. І хочуть, щоб це сталося не з їхньої вини, не з вини Зеленського, який теж "артачиться" і висуває якісь умови,

– заявив Лавров.

За його словами, Захід нібито намагається "порушити процес, започаткований Путіним і Трампом, який дав дуже непогані результати", і Москва сподівається, що ці спроби будуть зірвані.

Що відомо про переговори Путіна та Зеленського?