Три раунда аплодисментов Трампа зафиксировали в прямой трансляции на YouTube-канале Белого дома. Но уже через несколько минут, когда Белый дом опубликовал видео поздравления в соцсетях, ролик был обрезан – он начинается на мгновение позже, после того, как Трамп закончил хлопать в третий раз, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что известно о аплодисментах Трампа в адрес Путина?

Официальные аккаунты Белого дома в Instagram и X опубликовали видео, на котором видно, что левая рука Трампа еще раскачивается сбоку, когда начинается запись. Оригинальная трансляция свидетельствует: именно в этот момент его рука только что опустилась после того, как была поднята для аплодисментов российскому лидеру, которого Международный уголовный суд разыскивает за похищение украинских детей.

Отредактированное видео встречи Трампа и Путина: смотрите кадры

Трамп трижды аплодирует военному преступнику: смотрите видео

К слову, цивилизованный мир возмущенно отреагировал на то, как Путина с почестями принимали в Аляске. Перед главой Кремля расстелили красную дорожку. Дочь Кита Келлога Меган Моббс возмутило то, что это приказали делать американским военным в форме.