Три раунди оплесків Трампа зафіксували в прямій трансляції на YouTube-каналі Білого дому. Але вже за кілька хвилин, коли Білий дім опублікував відео привітання у соцмережах, ролик був обрізаний – він починається на мить пізніше, після того, як Трамп закінчив плескати втретє, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Що відомо про оплески Трампа на адресу Путіна?

Офіційні акаунти Білого дому в Instagram та X опублікували відео, на якому видно, що ліва рука Трампа ще розгойдується збоку, коли починається запис. Оригінальна трансляція свідчить: саме в цей момент його рука щойно опустилася після того, як була піднята для оплесків російському лідеру, якого Міжнародний кримінальний суд розшукує за викрадення українських дітей.

До слова, цивілізований світ обурено відреагував на те, як Путіна з почестями приймали в Алясці. Перед очільником Кремля розстелили червону доріжку. Доньку Кіта Келлога Меган Моббс обурило те, що це наказали робити американським військовим у формі.