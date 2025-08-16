Так, глава держави наголосив на потребі у реальному довготривалому мирі, а не у черговій паузі між російськими вторгненням, передає 24 Канал.

Що Зеленський каже про закінчення війни?

Президент заявив, що потрібно:

якнайшвидше припинити вогонь як на полі бою, так і в небі та проти нашої портової інфраструктури;

звільнити всіх українських полонених військових і цивільних;

повернути викрадених Росією дітей;

зберігати тиск на Росію, поки тривають агресія та окупація.

У розмові з Трампом Володимир Зеленський сказав, що має бути посилення санкцій, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо Росія ухилятиметься від чесного закінчення війни.

Треба надійно й довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і Сполучених Штатів. Усі питання, які важливі для України, мають обговорюватись за участі України, і жодне питання, зокрема територіальні, не вирішуються без України,

– підкреслив політик.

Нагадаємо, що у понеділок, 18 серпня, він вирушить у Вашингтон для зустрічі з Трампом.