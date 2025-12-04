Сенатори критикують не лише комунікацію, а й самі переговорні плани. Про це пише Укрінформ, передає 24 Канал.

Що говорять сенатори про комунікацію з боку адміністрації Трампа?

Сенатор від Демократичної партії Дік Дурбін, співголова Юридичного комітету та член ще двох комітетів, на запитання про наявність комунікації з Білим домом щодо миру в Україні відповів категорично: "Ні".

Він також наголосив, що Україна не повинна поступатися територіями на Донбасі заради миру, а вивезення українських дітей до Росії назвав воєнним злочином.

Дік Дурбін висловився й про Стіва Віткоффа як перемовника від Трампа.

Він заробив мільярди доларів як переговірник з питань нерухомості. Я не знаю, як він опинився навпроти Путіна за столом переговорів,

– зазначив він.

Сенаторка Джин Шахін повідомила, що знає про розвиток переговорного процесу лише з публічних джерел і вважає, що "плани, які були представлені станом на зараз, є неадекватними".

Тим часом сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що спілкується з адміністрацією Трампа майже щодня, однак не уточнив, чи йдеться саме про переговори щодо припинення війни в Україні.

Що відомо про мирні переговори щодо України?