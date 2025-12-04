Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що Трамп наразі намагається умовити Росію завершити війну, проте не хоче посилювати санкції через страх перед ядерною зброєю та інші пріоритети.

Що штовхає Трампа до поспіху в питанні України та Росії?

Американський президент запропонував Путіну припинення війни в обмін на збереження всіх захоплених територій, відновлення торгівлі із Заходом, повернення в G8, доступ до інвестицій та свободу пересування для російських еліт.

Зверніть увагу! Трамп заявив, що за підсумками переговорів у Москві Стів Віткофф і Джаред Кушнер дійшли висновку, що Путін нібито прагне завершити війну.

"Трамп сподівається, що неможливо бути настільки тупим, щоб не відреагувати на таку вигідну угоду", – зазначив Рейтерович.

Президент США застосовує стратегію поступового тиску на Росію, сподіваючись її умовити, але наближення проміжних виборів змушує його активізуватися.

Якщо Трамп програє проміжні вибори, далеко не факт, що він нормально досидить 2 останні роки президентства. Тому йому доведеться шукати варіанти завершення війни. І рано чи пізно терпець урветься,

– сказав Рейтерович.

Що ще відомо про хід мирних переговорів?