Сенаторы критикуют не только коммуникацию, но и сами переговорные планы. Об этом пишет Укринформ, передает 24 Канал.
Что говорят сенаторы о коммуникации со стороны администрации Трампа?
Сенатор от Демократической партии Дик Дурбин, сопредседатель Юридического комитета и член еще двух комитетов, на вопрос о наличии коммуникации с Белым домом относительно мира в Украине ответил категорически: "Нет".
Он также отметил, что Украина не должна уступать территории на Донбассе ради мира, а вывоз украинских детей в Россию назвал военным преступлением.
Дик Дурбин высказался и о Стиве Уиткоффе как переговорщике от Трампа.
Он заработал миллиарды долларов как переговорщик по вопросам недвижимости. Я не знаю, как он оказался напротив Путина за столом переговоров,
– отметил он.
Сенатор Джин Шахин сообщила, что знает о развитии переговорного процесса только из публичных источников и считает, что "планы, которые были представлены по состоянию на сейчас, являются неадекватными".
Между тем сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что общается с администрацией Трампа почти ежедневно, однако не уточнил, идет ли речь именно о переговорах о прекращении войны в Украине.
Что известно о мирных переговорах по Украине?
- Ольга Стефанишина заявила, что Украина и США пытаются достичь устойчивого мира, хотя прогресса в переговорах немного.
- Американский мирный план вызывает опасения у европейских лидеров относительно возможного усиления давления со стороны России.
- Переговоры между США и Россией в Москве не решили ключевой вопрос территорий, в частности по Донбассу, который остается главным камнем преткновения.