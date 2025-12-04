Об этом посол Украины в США рассказала посол Украины в США Укринформу в кулуарах Сената США, передает 24 Канал.

Как Стефанишина оценивает переговоры?

Ольга Стефанишина сообщила, что украинская и американская стороны продолжают работу на результат по завершению войны и установления долговременного мира. Посол добавила, что Украина и США активно обсуждают потенциальный объем договоренностей.

Украина приложила все возможные усилия в плане обязательств по прекращению войны и установления справедливого и устойчивого мира в нашей стране,

– заявила Стефанишина.

Стороны сейчас рассматривают дальнейшие шаги после переговоров в Москве, отметила дипломат.

И сейчас мы говорим о дальнейших действиях после встречи в Москве, а также о следующих шагах, которые можно было бы сделать. Итак, не так много прогресса, но процесс продолжается,

– объяснила посол Украины в США.

Следующим шагом будет встреча делегаций во Флориде. Далее, по словам Стефанишиной, комментировать ситуацию можно будет после того, как Рустем Умеров, представитель Украины на переговорах, пообщается с американской стороной.

Что известно о предстоящей встрече?