Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представительницы МИД России Марии Захаровой.

Что сказала Захарова?

Захарова цинично заявила, что мирное соглашение должно включать "демилитаризацию", "денацификацию", "нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины".

Признание территориальных реалий, обеспечение прав русского, русскоязычного населения, остановку гонения на каноническое православие,

– также добавила еще ряд требований путинская прихвостня.

Она "объяснила", что Россия хочет "единого понимания", которое учитывает "интересы безопасности России", а не попытки превратить Украину в "некоторое животное".

Здесь она испугалась слов Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее отмечала, что Украину хотят превратить в "стального дикобраза". Речь шла о развитии украинской оборонки.

Россия и окончание войны: последние новости