Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представительницы МИД России Марии Захаровой.
Что сказала Захарова?
Захарова цинично заявила, что мирное соглашение должно включать "демилитаризацию", "денацификацию", "нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины".
Признание территориальных реалий, обеспечение прав русского, русскоязычного населения, остановку гонения на каноническое православие,
– также добавила еще ряд требований путинская прихвостня.
Она "объяснила", что Россия хочет "единого понимания", которое учитывает "интересы безопасности России", а не попытки превратить Украину в "некоторое животное".
Здесь она испугалась слов Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее отмечала, что Украину хотят превратить в "стального дикобраза". Речь шла о развитии украинской оборонки.
Россия и окончание войны: последние новости
Диктатор Путин продолжает избегать личной встречи с президентом Зеленским. При этом в России делают вид, что якобы не против этого. В частности, там недавно заявили, что уже "признают де-факто" Зеленского главой Украины и готовы встречаться, но этому "мешает Запад".
Также ранее Путин выдвинул условие, чтобы русскому языку дали статус официального в Украине. Но впоследствии Лавров начал отрицать это.
Кроме того, он дал интервью американскому телеканалу NBC. В ISW отметили, что сделанными во время него заявлениями Лавров подтвердил отказ России от мирных инициатив.