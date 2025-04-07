Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist

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Какой план Европы по украинскому ВПК

Так, предложенная стратегия дикобраза заключается в том, что Европа будет закупать больше боеприпасов и систем вооружений от имени Украины, включая ключевые ракеты противовоздушной обороны. Кроме этого, это способствовало бы развитию собственной оборонной промышленности Украины, которую Европа называет "самым эффективным и рентабельным способом поддержки военных усилий Украины".

Этот план является детищем Каи Каллас, бывшего премьер-министра Эстонии, которая сейчас является главным дипломатом Европейского Союза. Она хочет удвоить военную помощь Украине в этом году до 40 миллиардов евро (44 миллиарда долларов),

– указывают в издании.

Как отмечают аналитик, доводы о необходимости инвестиций в украинскую оборонку являются убедительными. Во времена Советского Союза Украина была крупным производителем оружия, однако после обретения независимости эта отрасль в основном сошла на нет. При всем том, в Украине осталась инженерная база и процветающий новый технологический сектор, на который можно было опираться после вторжения России. Страна имела фундамент: солидный производственный сектор и множество инженерных школ и университетов, из которых люди с узкоспециализированными знаниями переходили в оборону.

Если на Западе закупка оружия обычно длится годами, то в Украине идею можно превратить в оружие в руках солдата за несколько месяцев.

Пока непонятно, какая доля потребностей ВСУ обеспечивается местным производством: В отчете Украинского института будущего говорится о 30%, однако руководитель Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк считает, что доля составляет около 50%. Что не вызывает сомнения, так это то, что производство стабильно растет, вопреки постоянным российским ударам по заводам.

Кроме роста производства дронов и ракет, Украина разработала передовые системы РЭБ. Нико Ланге, бывший чиновник министерства обороны Германии, считает, что их возможности сейчас превосходят возможности как российской, так и западной систем. Одной из недавних успехов стала установка помех Lima, которая разрушает систему наведения российских КАБов.

Украина также наращивает производство традиционной техники. Месячное производства самоходных гаубиц "Богдан" ускорилось с 6 до 20 единиц, что втрое быстрее, чем французская фирма Nexter, которая может производить свои более дорогие пушки CAESAR.

Однако Украина не способна производить все, что делает жизненно необходимым сотрудничество с Америкой и Европой. Киев вынужден импортировать шасси для бронетехники. Другим критическим вызовом является потребность в системах ПВО, которую не способен удовлетворить даже импорт.

Однако The Economist отмечает, что план Каи Каллас провалился на Европейском саммите 20 марта. Однако она намерена возобновить план. Если она потерпит неудачу, Европа отвергнет самый быстрый и эффективный способ защиты Украины.