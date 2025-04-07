С каждым днем дедлайн завершения войны до Пасхи, на который так надеялся Трамп, все ближе. Путин удачно пользуется прагматичностью президента США и пытается "выжать" для себя все большие выгоды. Поэтому на прошлой неделе Москва направила в Вашингтон Кирилла Дмитриева – человека, который способен говорить с Трампом на одном языке.

В то же время отношениям США и Украины снова предстоит проверка на прочность: на стол переговоров снова вернулся вопрос полезных ископаемых. Приемлемая для Киева версия соглашения после встречи в Овальном кабинете была отвергнута. Вашингтон продвигает документ, который сопоставим с экономическим рабством Украины.

О том, что писали западные СМИ за неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года, читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Россия якобы захватила Басовку и продвигается в Торецке: как изменилась линия фронта за неделю

Кирилл Дмитриеву США: в чем заключается идея Путина

На прошлой неделе Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, посетил Вашингтон для переговоров с американской стороной. Он самым высоким российским чиновником, посетившим с визитом после вторжения в Украину в 2022 году. Власти США даже временно отменили санкции, чтобы выдать Дмитриеву американскую визу.

The Washington Post считает, что Дмитриев приехал в Вашингтон, "чтобы успокоить администрацию и еще раз подчеркнуть возможность не только мирного урегулирования, но и крупных финансовых сделок". По мнению аналитиков, Путин верит, что Трамп поддерживает идею международной системы, в которой крупные страны разделяют мир на свои сферы влияния.

Предложение деловых сделок и налаживание отношений через таких бизнесменов, как Виткофф, является "проверенным механизмом" для Кремля,

– говорит глава ОП при Ющенко Олег Рыбарук.

Источники WP в Москве отмечают, что Кремль послал Дмитриева на переговоры специально для того, чтобы давить на бизнес-чувства Трампа. "Дмитриев – "человек, который умеет говорить" на языке Трампа", – указывает издание.

Известно, что Кирилл Дмитриев имеет тесные связи с командой Трампа еще со времен выборов 2016 года, когда расследование Мюллера выявило "масштабное и систематическое" российское вмешательство в пользу Трампа. Он был ключевой фигурой в организации обмена между США и Россией, когда Америке удалось вернуть Марка Фогеля. В феврале Дмитриев участвовал в переговорах, в ходе которых навязал США мнение, что американские компании после выхода с российского рынка потеряли 300 миллиардов долларов.

Опытные американские инвесторы с долгой историей ведения бизнеса в России сказали, что эти цифры завышены. Однако Виткофф, захочет, "клюнул". В мартовском интервью Такеру Карлсону он заявил, что надеется на сотрудничество между Россией и США в Арктике, использовании морских путей, возможно, поставках сжиженного газа в Европу и работе над ИИ.

Интересен и тот факт, что 2 апреля в так называемый "День освобождения Америки" Дональд Трамп не ввел пошлины против России. Украина же получила 10-процентную пошлину. В Белом доме объяснили это тем, что сейчас с Россией продолжаются переговоры по завершению войны.

The New York Times предполагает, что Трамп не хочет эскалации, пока продолжаются его переговоры с Путиным. Он будет использовать пошлины как рычаг в мирных переговорах. Эта тактика частично подтверждается отношением к Ирану – на страну наложили самый низкий уровень новых тарифов – "на 10% ниже ставки, наложенной на Израиль, верного союзника США".

Соглашение о полезных ископаемых: какие проблемы встали перед Киевом

Как пишет Politico, гамбит с полезными ископаемыми превратился в политическую катастрофу для Украины. Попытка заинтересовать прагматичного Трампа предложением совместной разработки ресурсов сработала, однако американского лидера интересует только выгода, а не стабильный послевоенный мир.

Издание напоминает, что соглашение о полезных ископаемых были частью "Плана победы", который в прошлом году продвигал Зеленский. Предложение также включало приглашение в НАТО и обязательства Запада продолжать вооружать Украину. Сейчас от мирного плана Киева остались только ресурсы.

Новый проект соглашения, который получила Украина в марте, не предлагает никаких гарантий безопасности и дальнейшей помощи или инвестиций. Однако документ предоставляет Вашингтону преференциальный доступ ко всем природным ресурсам Украины, а также финансовый контроль над государственным фондом реконструкции и всеми его проектами. Более того – он ставит под сомнение вступление Украины в ЕС.

Украинская власть не хочет снова стать объектом гнева со стороны Трампа, поэтому чиновники воздерживаются от критики черновой сделки. Зато Киев пытается деликатно подкорректировать предложенный документ.

В прошлый раз украинцам пришлось объяснять, что некоторые вещи, которые США хотят от Украины, просто не состоятся, поскольку они противоречат нашему закону и конституции. Поэтому давайте изменим соглашение, чтобы оно работало. Теперь мы должны еще раз провести этот разговор,

– сказал высокопоставленный чиновник

"Ржавый пояс" России: как война принесла достаток в российскую глубинку

Полномасштабная война против Украины создала рабочие места, повысила зарплаты фабричным рабочим и влила беспрецедентные инвестиции в исторически бедные города России, пишет Financial Times.

В наиболее обездоленных регионах, которые служат основой российской армии, появляются магазины, рестораны и сети тренажерных залов. Все потому, что бизнес пытается воспользоваться моментом, чтобы привлечь солдатские выплаты и деньги от безудержного военного производства.

Война в определенном смысле является большим выравнивателем. Она дает много денег людям, которые в мирное время не имеют перспектив, людям, которые не имеют образования и живут в обездоленных регионах,

– объясняет Янис Клюге, эксперт по российской экономике Немецкого института международных дел и вопросов безопасности.

Госзаказ на поставку оружия и одежды для оккупационной армии позволили жителям бедных городов России получить хорошо оплачиваемую работу на заводах. В то же время призывники, которые обычно являются выходцами из неблагополучных регионов, получают высокие премии за подписание контракта, а семьи солдат получают существенную компенсацию в случае их смерти.

"Выплаты гигантские, поэтому те, кто раньше даже не думал покупать смартфон высокого класса, теперь могут легко это сделать", – сказал глава аналитической группы Russia's Content Review Сергей Половников.

Статистика показывает, что с 2021 по 2024 год уровень безработицы в России упал с 4,3% до 2,4%, поскольку государство вкладывало деньги в оборонный сектор, а также в производство одежды, еды и топлива для армии. В то же время зарплата выросла и в несвязанных с войной отраслях: часть работников или завербовали в армию, или они бежали за границу. Хотя в конце концов этот рост подрывается большой инфляцией.

У Foreign Policy также убеждены – Путин не может позволить себе закончить войну, поскольку риски от перемирия являются большими, чем риски от продолжения военных действий.

Экономисты утверждают, если Кремль хочет избежать экономического коллапса, ему придется продолжать расходы на текущем уровне еще долго после окончания войны". Несмотря на трудности с производством оснащения для армии нынешняя экономика России не может существовать без боевых действий.

Более того, в издание убеждены, что окончание войны может побудить россиян разочароваться в нынешней власти. Скорее всего они обратятся к крайним националистическим силам. История показывает, что либералы в целом мало привлекательны в условиях послевоенной социально-экономической депрессии.

Внезапное прекращение войны России против Украины может вызвать поток гнева в российских регионах. Путин и его советники, вероятно, предполагают, что лучше продолжать войну медленно, предлагая большие выплаты, чтобы провинции процветали, и обещая, что светлое будущее уже не за горами.

"Перемирие" не работает: Россия увеличила количество ударов

После начала мирных переговоров количество российских ударов по Украине выросло более чем в половину, замечает The Telegraph. В 30-дневный период после 18 февраля Россия запустила по Украине 4776 "Шахедов". Для сравнения: за аналогичный период до этого было 3148 ударов.

Цифры показывают, что перед встречей в Эр-Рияде Украина имела в среднем 101 беспилотник в день по сравнению со 154 в день после этого – то есть увеличение на 52,5%.