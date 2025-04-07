О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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Динамика боев на фронте

В течение недели на фронте состоялись 1 252 боевых столкновения. Наибольшее количество российских штурмов приходится на Покровское направление. По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 448 штурмов;

Лиманское – 170 штурмов;

Курское – 156 штурмов;

Торецкое – 148 штурмов;

Новопавловское – 65 штурмов;

Купянское – 47 штурмов;

Ореховское – 46 штурмов;

Северское – 37 штурмов;

Харьковское – 27 штурмов;

Гуляйпольское – 26 штурмов;

Краматорское – 21 штурм;

Приднепровское – 15 штурмов.

По сравнению с предыдущей неделей на Краматорском, Гуляйпольском и Новопавловском направлениях наблюдается спад вражеской активности. В то же время на Лиманском и Приднепровском вражеская активность возросла. Динамика на других направлениях остается стабильной.

Несмотря на вражеские атаки на Харьковском, Северском, Краматорском и Приднепровском направлениях, изменений на линии фронта не зафиксировано. Об изменениях на других участках фронта говорим далее.

Россия заявила о захвате Басовки

Сложной остается ситуация на границе Сумщины и Курской области России. На прошлой неделе вражеские войска продвинулись на Курщине возле села Олешня.

В то же время вражеские ДРГ постоянно прорываются на Сумщину. 6 апреля враг заявил о якобы захвате села Басовка недалеко от границы. В ответ на эти заявления в ГПСУ заявили, что вражеские ДРГ действительно есть в селе, однако они не контролируют Басовку, а пытаются закрепиться.

Россияне стремятся не только взять под свой контроль это село, но и прорваться в Юнаковку, через которую пролегает дорога на Суджу. В приграничье Сумщины увеличилась серая зона.





Ситуация на границе Украины и России / Карта DeepStateMAP

В то же время россияне атакуют приграничье из артиллерии, а также применяют КАБы и дроны, в том числе и на оптоволокне.

Боевые действия в Белгородской области продолжаются. Президент Владимир Зеленский намекнул на то, что наши силы там закрепились, однако эта зона все еще обозначена как серая.

Враг снова приближается к Купянску

Больше всего усилий для атак враг прилагает севернее Купянска. На прошлой неделе россияне продвинулись возле села Каменка, что недалеко от границы. Также враг, вероятно, форсировал Оскол в районе села Петровка.

Также враг продвинулся в Западном и в направлении Кондрашовки, снова приближаясь к окраинам Купянска. Это приближение со стороны террористов сопровождается постоянными обстрелами города.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Луганщине

После Покровского, Лиманское направление является одним из самых тяжелых направлений на линии фронта. Российские войска постоянно пытаются продвинуться на западе Луганщины и севере Донецкой области.

На прошлой неделе россияне окончательно оккупировали Новолюбовку на Луганщине и продвинулись на запад от нее. На других участках продвижений не зафиксировано.





Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Враг продвигается в Торецке

Сложной и остается ситуация в Торецке, где продолжаются городские бои буквально за каждый дом. К сожалению, врагу удалось продвинуться в городе.

Вражеские войска улучшили свое положение в микрорайоне Забалка, в центральной части города и на окраинах в направлении Крымского.





Ситуация в Торецке / Карта DeepStateMAP

Также россияне продвинулись в Пантелеймоновке.

Атаки россиян возле Покровска

На прошлой неделе основные усилия врага были сосредоточены на селе Лысовка вблизи Покровска, где ранее Силы обороны восстановили положение. К сожалению, оккупационной армии удалось продвинуться и захватить половину села. Другая половина – в серой зоне.





Ситуация в Лысовке / Карта DeepStateMAP

Силы обороны помешали российской попытке прорыва в Новоалександровку, которая возле Успеновки. Однако врагу удалось продвинуться южнее Серебряного и расширить серую зону в направлении Днепропетровщины.



Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне закрепились в Разливе

На Новопавловском направлении российские захватчики продвинулись в Андреевке и возле Константинополя. Кроме того, россияне продолжают закрепляться в Разливе, который в 3 километрах от линии фронта. Большинство села под контролем россиян.

Однако за это село россияне платят большую цену в виде колоссальных потерь личного состава, который уничтожают бойцы 23-й отдельной механизированной бригады.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

В то же время в районе Днепроэнергии, Бурлацкого и Новоселки, несмотря на атаки, россияне продвижений на прошлой неделе не имели.

Продвижение россиян на Запорожье

Уже третью неделю осложняется ситуация на Ореховском направлении, где россияне продвигаются в районах сел Пятихатки и Малые Щербаки.

На прошлой неделе россияне прорвались в Малые Щербаки и захватили почти половину села. Также враг продвинулся в районе Пятихаток и севернее Лугового.





Ситуация в Запорожье / Карта DeepStateMAP

Несмотря на заявления партнеров и союзников о шагах к миру и переговоры, 4 апреля Россия показала, что думает о мире, забрав жизни 20 человек в Кривом Роге. Убив 9 детей. Только Силы обороны являются гарантией нашей безопасности и нашей лучшей защитой. И сейчас как никогда важно придерживаться принципа "или в армии, или для армии". Самый простой способ прямо сейчас помочь нашим защитникам и защитницам – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.