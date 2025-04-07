О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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В течение недели на фронте состоялись 1 252 боевых столкновения. Наибольшее количество российских штурмов приходится на Покровское направление. По направлениям ситуация следующая:

  • Покровское – 448 штурмов;
  • Лиманское – 170 штурмов;
  • Курское – 156 штурмов;
  • Торецкое – 148 штурмов;
  • Новопавловское – 65 штурмов;
  • Купянское – 47 штурмов;
  • Ореховское – 46 штурмов;
  • Северское – 37 штурмов;
  • Харьковское – 27 штурмов;
  • Гуляйпольское – 26 штурмов;
  • Краматорское – 21 штурм;
  • Приднепровское – 15 штурмов.

По сравнению с предыдущей неделей на Краматорском, Гуляйпольском и Новопавловском направлениях наблюдается спад вражеской активности. В то же время на Лиманском и Приднепровском вражеская активность возросла. Динамика на других направлениях остается стабильной.

Несмотря на вражеские атаки на Харьковском, Северском, Краматорском и Приднепровском направлениях, изменений на линии фронта не зафиксировано. Об изменениях на других участках фронта говорим далее.

Сложной остается ситуация на границе Сумщины и Курской области России. На прошлой неделе вражеские войска продвинулись на Курщине возле села Олешня.

В то же время вражеские ДРГ постоянно прорываются на Сумщину. 6 апреля враг заявил о якобы захвате села Басовка недалеко от границы. В ответ на эти заявления в ГПСУ заявили, что вражеские ДРГ действительно есть в селе, однако они не контролируют Басовку, а пытаются закрепиться.

Россияне стремятся не только взять под свой контроль это село, но и прорваться в Юнаковку, через которую пролегает дорога на Суджу. В приграничье Сумщины увеличилась серая зона.

Сумщина
Сумщина
Ситуация на границе Украины и России / Карта DeepStateMAP

В то же время россияне атакуют приграничье из артиллерии, а также применяют КАБы и дроны, в том числе и на оптоволокне.

Боевые действия в Белгородской области продолжаются. Президент Владимир Зеленский намекнул на то, что наши силы там закрепились, однако эта зона все еще обозначена как серая.

Больше всего усилий для атак враг прилагает севернее Купянска. На прошлой неделе россияне продвинулись возле села Каменка, что недалеко от границы. Также враг, вероятно, форсировал Оскол в районе села Петровка.

Также враг продвинулся в Западном и в направлении Кондрашовки, снова приближаясь к окраинам Купянска. Это приближение со стороны террористов сопровождается постоянными обстрелами города.

Купянское направление
Купянское направление
Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

После Покровского, Лиманское направление является одним из самых тяжелых направлений на линии фронта. Российские войска постоянно пытаются продвинуться на западе Луганщины и севере Донецкой области.

На прошлой неделе россияне окончательно оккупировали Новолюбовку на Луганщине и продвинулись на запад от нее. На других участках продвижений не зафиксировано.

Лиманское направление
Лиманское направление
Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Сложной и остается ситуация в Торецке, где продолжаются городские бои буквально за каждый дом. К сожалению, врагу удалось продвинуться в городе.

Вражеские войска улучшили свое положение в микрорайоне Забалка, в центральной части города и на окраинах в направлении Крымского.

Торецкое направление
Торецкое направление
Ситуация в Торецке / Карта DeepStateMAP

Также россияне продвинулись в Пантелеймоновке.

На прошлой неделе основные усилия врага были сосредоточены на селе Лысовка вблизи Покровска, где ранее Силы обороны восстановили положение. К сожалению, оккупационной армии удалось продвинуться и захватить половину села. Другая половина – в серой зоне.

Покровское направление
Покровское направление
Ситуация в Лысовке / Карта DeepStateMAP

Силы обороны помешали российской попытке прорыва в Новоалександровку, которая возле Успеновки. Однако врагу удалось продвинуться южнее Серебряного и расширить серую зону в направлении Днепропетровщины.

Покровское направлениеПокровское направление
Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

На Новопавловском направлении российские захватчики продвинулись в Андреевке и возле Константинополя. Кроме того, россияне продолжают закрепляться в Разливе, который в 3 километрах от линии фронта. Большинство села под контролем россиян.

Однако за это село россияне платят большую цену в виде колоссальных потерь личного состава, который уничтожают бойцы 23-й отдельной механизированной бригады.

Новопавловское направление
Новопавловское направление
Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

В то же время в районе Днепроэнергии, Бурлацкого и Новоселки, несмотря на атаки, россияне продвижений на прошлой неделе не имели.

Уже третью неделю осложняется ситуация на Ореховском направлении, где россияне продвигаются в районах сел Пятихатки и Малые Щербаки.

На прошлой неделе россияне прорвались в Малые Щербаки и захватили почти половину села. Также враг продвинулся в районе Пятихаток и севернее Лугового.

Ореховское направление
Ореховское направление
Ситуация в Запорожье / Карта DeepStateMAP

Несмотря на заявления партнеров и союзников о шагах к миру и переговоры, 4 апреля Россия показала, что думает о мире, забрав жизни 20 человек в Кривом Роге. Убив 9 детей. Только Силы обороны являются гарантией нашей безопасности и нашей лучшей защитой. И сейчас как никогда важно придерживаться принципа "или в армии, или для армии". Самый простой способ прямо сейчас помочь нашим защитникам и защитницам – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.