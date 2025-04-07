Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 31 березня по 6 квітня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

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Динаміка боїв на фронті

Протягом тижня на фронті відбулися 1 252 бойові зіткнення. Найбільша кількість російських штурмів припадає на Покровський напрямок. За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 448 штурмів;

Лиманський – 170 штурмів;

Курський – 156 штурмів;

Торецький – 148 штурмів;

Новопавлівський – 65 штурмів;

Куп'янський – 47 штурмів;

Оріхівський – 46 штурмів;

Сіверський – 37 штурмів;

Харківський – 27 штурмів;

Гуляйпільський – 26 штурмів;

Краматорський – 21 штурм;

Придніпровський – 15 штурмів.

У порівнянні з попереднім тижнем на Краматорському, Гуляйпільському та Новопавлівському напрямках спостерігається спад ворожої активності. Водночас на Лиманському та Придніпровському ворожа активність зросла. Динаміка на інших напрямках залишається стабільною.

Попри ворожі атаки на Харківському, Сіверському, Краматорському та Придніпровському напрямках, змін на лінії фронту не зафіксовано. Про зміни на інших ділянках фронту говоримо далі.

Росія заявила про захоплення Басівки

Складною залишається ситуація на прикордонні Сумщини та Курської області Росії. Минулого тижня ворожі війська просунулися на Курщині біля села Олешня.

Водночас ворожі ДРГ постійно прориваються на Сумщину. 6 квітня ворог заявив про нібито захоплення села Басівка неподалік кордону. У відповідь на ці заяви у ДПСУ заявили, що ворожі ДРГ справді є в селі, проте вони не контролюють Басівку, а намагаються закріпитися.

Росіяни прагнуть не лише взяти під свій контроль це село, але й прорватися у Юнаківку, через яку пролягає дорога на Суджу. У прикордонні Сумщини збільшилася сіра зона.





Ситуація на кордоні України та Росії / Карта DeepStateMAP

Водночас росіяни атакують прикордоння з артилерії, а також застосовують КАБи та дрони, зокрема і на оптоволокні.

Бойові дії у Бєлгородській області тривають. Президент Володимир Зеленський натякнув на те, що наші сили там закріпилися, однак ця зона все ще позначена як сіра.

Ворог знову наближається до Куп'янська

Найбільше зусиль для атак ворог докладає північніше від Куп'янська. Минулого тижня росіяни просунулися біля села Кам'янка, що неподалік кордону. Також ворог, ймовірно, форсував Оскіл в районі села Петрівка.

Також ворог просунувся в Западному та в напрямку Кіндрашівки, знову наближаючись до околиць Куп'янська. Це наближення з боку терористів супроводжується постійними обстрілами міста.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Луганщині

Після Покровського, Лиманський напрямок є одним із найважчих напрямків на лінії фронту. Російські війська постійно намагаються просунутися на заході Луганщини та півночі Донеччини.

Минулого тижня росіяни остаточно окупували Новолюбівку на Луганщині та просунулися на захід від неї. На інших ділянках просувань не зафіксовано.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог просувається в Торецьку

Складною і залишається ситуація в Торецьку, де тривають міські бої буквально за кожен будинок. На жаль, ворогу вдалося просунутися в місті.

Ворожі війська покращили своє положення в мікрорайоні Забалка, в центральній частині міста і на околицях в напрямку Кримського.





Ситуація в Торецьку / Карта DeepStateMAP

Також росіяни просунулися в Пантелеймонівці.

Атаки росіян біля Покровська

Минулого тижня основні зусилля ворога були зосереджені на селі Лисівка поблизу Покровська, де раніше Сили оборони відновили положення. На жаль, окупаційній армії вдалося просунутися й захопити половину села. Інша половина – у сірій зоні.





Ситуація в Лисівці / Карта DeepStateMAP

Сили оборони завадили російській спробі прориву в Новоолександрівку, котра біля Успенівки. Проте ворогу вдалося просунутися південніше Срібного та розширити сіру зону в напрямку Дніпропетровщини.



Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни закріпилися в Розливі

На Новопавлівському напрямку російські загарбники просунулися в Андріївці та біля Костянтинополя. Крім того, росіяни продовжують закріплюватися в Розливі, який за 3 кілометри від лінії фронту. Більшість села під контролем росіян.

Проте за це село росіяни платять велику ціну у вигляді колосальних втрат особового складу, який знищують бійці 23-ї окремої механізованої бригади.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Водночас в районі Дніпроенергії, Бурлацького і Новосілки, попри атаки, росіяни просувань минулого тижня не мали.

Просування росіян на Запоріжжі

Уже третій тиждень ускладнюється ситуація на Оріхівському напрямку, де росіяни просуваються в районах сіл П'ятихатки та Малі Щербаки.

Минулого тижня росіяни прорвалися у Малі Щербаки і захопили майже половину села. Також ворог просунувся в районі П'ятихаток та північніше Лугового.





Ситуація на Запоріжжі / Карта DeepStateMAP

Попри заяви партнерів та союзників про кроки до миру та перемовини, 4 квітня Росія показала, що думає про мир, забравши життя 20 людей в Кривому Розі. Вбивши 9 дітей. Тільки Сили оборони є гарантією нашої безпеки і нашим найкращим захистом. І зараз як ніколи важливо дотримуватися принципу "або в армії, або для армії". Найпростіший спосіб просто зараз допомогти нашим захисникам та захисницям – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.