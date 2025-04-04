Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час брифінгу із журналістами.

До теми Курська операція: для останнього контрнаступу росіяни перекинули всі елітні сили

Що сказав Зеленський про операції ЗСУ у Росії

Володимир Зеленський заявив, що Росія не хоче припинення вогню, і Україна це бачить.

"Ми розуміємо, що вона (Росія – 24 Канал) хоче, які наступні кроки, де збираються у них військові, де збільшення пострілів, де збільшення атак та наступів", – пояснив глава держави.

Президент наголосив, що окупанти будуть збільшувати кількість атак на фронті, адже вони дуже хочуть витіснити повністю наших захисників із Курської області. Але всі розуміють та підтверджують, зокрема представники Франції та Британії, що наші війська проводять там операцію і ніякого їхнього оточення немає.

Ми перебуваємо на території Курської області, і не тільки на цій території, до речі, є наша присутність,

– сказав Володимир Зеленський.

Український лідер також підкреслив, що, зрозуміло, що окупанти хочуть максимально покращити своє становище на фронті, підтягнути це під символічні дати, особливо в травні, коли росіяни хочуть показати ті чи інші переможні кроки.

Але, як підкреслив Зеленський, поки що Україна контролює ситуацію, наші захисники перебувають на території ворога і стримує там велику кількість військових, а саме 64 тисячі росіян на Курському напрямку, яких могли б розкинути окупанти по різних напрямках.