ЗСУ просунулися на Бєлгородщину, Росія окупувала село під Покровськом: карти ISW 29 березня

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Яка ситуація на фронті
- 29 березня Росія продовжувала штурмувати Курську та Сумську області. Підтверджених наступів немає.
- Українські війська нещодавно дещо просунулися у Бєлгородській області, а саме у Поповку. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 29 березня.
- Ворог продовжував наступальні дії на Харківському напрямку поблизу Вовчанська, але не просунувся там.
- Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Згідно із геолокаційними кадрами, сталося це біля Степової Новоселівки. Також росіяни 28 і 29 березня наступали біля Кам'янки, Піщаного, Борової, Богуславки, Загризового, Копанок, Надії, Греківки і Новомихайлівки.
- Окупанти продовжували наступ на Лиманському напрямку у районі населених пунктів Колодязі, Нове, Катеринівка, Зелена Долина, Торське. Просувань не зафіксовано.
- Російські війська також вели наступальні дії на Сіверському напрямку у районі Івано-Дар'ївки та Переїзного.
Ситуація на фронті станом на 29 березня / Карти ISW
- Окрім того, вони продовжували наступ на Часівярському напрямку, зокрема під самим Часовим Яром, біля Майського, Курдюмівки, Ступочок, Предтечиного, Білої Гори та Олександро-Шультиного.
- На жаль, російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 березня, вказують на те, що сталося це на захід від Торецька та на північ від Дружби. Окупанти наступали під самим Торецьком, у напрямку Диліївки та Щербинівки, біля Кримського, Пантелеймонівки та Олександрополя.
- На Покровському напрямку нещодавно просунулися як російські, так і українські сили: ЗСУ – на захід від Шевченка, російська армія – біля Котлярівки, Богданівки, також окупанти захопили Преображенку. Окрім цього, ворог наступав біля Тарасівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Калинового, Лисівки, Котлиного, Новосергіївки, Удачного, Новоолександрівки, Котлярівки, Успенівки, Преображенки, Срібного, Шевченка, Троїцького.
- 29 березня загарбники продовжували наступ й на Курахівському напрямку в районі Костянтинополя, Андріївки, Розлива, але не просунулися там.
- Російські війська також наступали на Великоновосілківському напрямку біля Веселого, Скудного, Дніпроенергії, Привільного, Новосілки, Новопілля. Просувань немає.
- Про наземні дії на Гуляйпільському напрямку 29 березня не повідомлялося. Однак, російські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області біля Малої Токмачки, Кам'янського, Степового, Лобкового, Малих Щербаків, Щербаків і Нестерянки.
- Також окупанти 28 і 29 березня вели обмежені наступальні дії на Херсонському напрямку біля Придніпровського та Садового, але не просунулися там.