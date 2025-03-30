Також ворог атакував приблизно 1 000 дронами-камікадзе, а ще здійснив понад 4 500 обстрілів по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ЗСУ зупинили 2 атаки ворога біля Вовчанська та у бік Кам'янки. Станом на 22:00 29 березня тривало одне боєзіткнення.

ЗСУ зупинили 2 атаки ворога біля Вовчанська та у бік Кам'янки. Станом на 22:00 29 березня тривало одне боєзіткнення. На Куп'янському напрямку росіяни 6 разів штурмували позиції Сил оборони у напрямку Піщаного, Петропавлівки та неподалік Загризового. ЗСУ зупинили 5 атак, ще одне боєзіткнення тривало.

росіяни 6 разів штурмували позиції Сил оборони у напрямку Піщаного, Петропавлівки та неподалік Загризового. ЗСУ зупинили 5 атак, ще одне боєзіткнення тривало. Загарбники на Лиманському напрямку 23 рази атакували українські позиції біля Надії, Ямполівки, Колодязів, Торського, у напрямках Нового, Ольгівки та Новомихайлівки. 5 атак ще тривали.

23 рази атакували українські позиції біля Надії, Ямполівки, Колодязів, Торського, у напрямках Нового, Ольгівки та Новомихайлівки. 5 атак ще тривали. Росія також здійснила 3 штурми позицій ЗСУ біля Івано-Дар'ївки та Переїзного на Сіверському напрямку – 2 уже було зупинено, ще один бій тривав.

– 2 уже було зупинено, ще один бій тривав. На Краматорському напрямку було 13 бойових зіткнень у напрямках Майського, Олександро-Шультиного, Предтечиного, Білої Гори, поблизу Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

було 13 бойових зіткнень у напрямках Майського, Олександро-Шультиного, Предтечиного, Білої Гори, поблизу Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки. Також окупанти 18 разів атакували українські позиції на Торецькому напрямку . Основні зусилля вони зосередили біля Кримського, Торецька та у напрямку Диліївки. Увечері 29 березня повідомлялося, що всі атаки уже відбито.

. Основні зусилля вони зосередили біля Кримського, Торецька та у напрямку Диліївки. Увечері 29 березня повідомлялося, що всі атаки уже відбито. На Покровському напрямку російські війська 73 рази намагалися прорвати українську оборону біля населених пунктів Новоторецьке, Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки. Тривало ще 4 боєзіткнення.

російські війська 73 рази намагалися прорвати українську оборону біля населених пунктів Новоторецьке, Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки. Тривало ще 4 боєзіткнення. На Новопавлівському напрямку Росія 15 разів атакувала біля Костянтинополя, Скудного та у напрямку Розливу. ЗСУ успішно відбили усі атаки.

Росія 15 разів атакувала біля Костянтинополя, Скудного та у напрямку Розливу. ЗСУ успішно відбили усі атаки. Ще 9 атак ворог здійснив біля Привільного, Новосілки та у напрямку Новополя, що на Гуляйпільському напрямку .

. На Оріхівському напрямку росіяни 2 рази атакували українські позиції неподалік населених пунктів Кам'янське та Лобкове.

росіяни 2 рази атакували українські позиції неподалік населених пунктів Кам'янське та Лобкове. На Придніпровському напрямку вони безуспішно вели 2 наступальні дії у напрямках Садового та Придніпровського.

вони безуспішно вели 2 наступальні дії у напрямках Садового та Придніпровського. В операційній зоні на Курщині підрозділи ЗСУ відбили 31 ворожу атаку.

Нагадаємо, що аналітики DeepState повідомляли про просування ворога на Курщині, в Надіївці та Розливі.