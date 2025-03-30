Також ворог атакував приблизно 1 000 дронами-камікадзе, а ще здійснив понад 4 500 обстрілів по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Яка ситуація на фронті
- На Харківському напрямку ЗСУ зупинили 2 атаки ворога біля Вовчанська та у бік Кам'янки. Станом на 22:00 29 березня тривало одне боєзіткнення.
- На Куп'янському напрямку росіяни 6 разів штурмували позиції Сил оборони у напрямку Піщаного, Петропавлівки та неподалік Загризового. ЗСУ зупинили 5 атак, ще одне боєзіткнення тривало.
- Загарбники на Лиманському напрямку 23 рази атакували українські позиції біля Надії, Ямполівки, Колодязів, Торського, у напрямках Нового, Ольгівки та Новомихайлівки. 5 атак ще тривали.
- Росія також здійснила 3 штурми позицій ЗСУ біля Івано-Дар'ївки та Переїзного на Сіверському напрямку – 2 уже було зупинено, ще один бій тривав.
- На Краматорському напрямку було 13 бойових зіткнень у напрямках Майського, Олександро-Шультиного, Предтечиного, Білої Гори, поблизу Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.
- Також окупанти 18 разів атакували українські позиції на Торецькому напрямку. Основні зусилля вони зосередили біля Кримського, Торецька та у напрямку Диліївки. Увечері 29 березня повідомлялося, що всі атаки уже відбито.
- На Покровському напрямку російські війська 73 рази намагалися прорвати українську оборону біля населених пунктів Новоторецьке, Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки. Тривало ще 4 боєзіткнення.
- На Новопавлівському напрямку Росія 15 разів атакувала біля Костянтинополя, Скудного та у напрямку Розливу. ЗСУ успішно відбили усі атаки.
- Ще 9 атак ворог здійснив біля Привільного, Новосілки та у напрямку Новополя, що на Гуляйпільському напрямку.
- На Оріхівському напрямку росіяни 2 рази атакували українські позиції неподалік населених пунктів Кам'янське та Лобкове.
- На Придніпровському напрямку вони безуспішно вели 2 наступальні дії у напрямках Садового та Придніпровського.
- В операційній зоні на Курщині підрозділи ЗСУ відбили 31 ворожу атаку.
Нагадаємо, що аналітики DeepState повідомляли про просування ворога на Курщині, в Надіївці та Розливі.