Їхню заяву у неділю, 6 квітня, спростував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".



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Чи є успіхи у росіян

Андрій Демченко розповів, що у такий спосіб росіяни продовжують свою дезінформаційну кампанію стосовно захоплення населених пунктів в Сумській області чи прориву кордону. Водночас противник не полишає спроб здійснити це.

В той же час ворог також не припиняє тактики використання малих штурмових груп, аби ці застосовані сили перейшли наш кордон, накопичувалися і розширювали зону боїв по території України,

– заявив він.

Зокрема, за його словами, це спостерігають у на напрямку населених пунктів Новеньке – Басівка. Попри це, вищезгадані малі штурмові групи, як каже речник ДПСУ, максимально знищуються підрозділами українських військ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готується до нового весняного наступу, зокрема в Харківській та Сумській областях. Ворог прагне спробувати захопити якомога більше територій.