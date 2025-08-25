Россия хочет получить право вето на западные гарантии безопасности Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Смотрите также Сидит в кресле уже 21 год, – Сибига высмеял Лаврова после "лекции" о легитимности Зеленского

Как Россия отказывается от мирных инициатив?

Эксперты отмечают, что Лавров повторил стандартные пропагандистские тезисы Москвы о "расширении НАТО на восток" и "притеснения русскоязычных в Украине", представляя их как "первопричины" войны. Аналитики ISW отмечают: такая риторика демонстрирует неизменность целей Кремля и подтверждает отсутствие реальной готовности к компромиссу.

Постоянное настаивание Лаврова на том, что любое прекращение войны должно быть направлено на устранение "первопричин", в том числе неоднократно после саммита на Аляске 15 августа, свидетельствует о том, что цели России в войне не изменились,

– отмечается в отчете.

Кроме этого, российский дипломат пытался подать Президента Украины Владимира Зеленского как препятствие для мира, чтобы отвести внимание от нежелания Кремля вести переговоры или соглашаться на инициативы президента США Дональда Трампа. Лавров фактически дал понять, что Путин не планирует встречаться с Зеленским, если Киев не признает первоначальные требования Москвы, которые предусматривают политическую, военную и культурную капитуляцию Украины.

Также он продвигал тезис о "нелегитимности" Зеленского, используя искаженную трактовку Конституции Украины.

Аналитики подчеркивают, что такие заявления направлены на формирование выгодной Москве картинки для американской аудитории, в частности сокрытие нарушения Россией Будапештского меморандума в 2014 и 2022 годах. Кремль пытается подготовить почву для будущего "соглашения о гарантиях безопасности", где сам будет выступать "гарантом".

В ISW предупреждают: если России предоставят право вето на западные гарантии безопасности для Украины, это серьезно ограничит возможности Киева противостоять очередному российскому вторжению, будет препятствовать в заключении соглашений о безопасности, увеличении и модернизации своих вооруженных сил, а также получении поддержки от партнеров.

