Такое заявление в четверг, 21 августа, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что требовала Россия в 2022 году?

Российский министр заявил, что Москва придерживается тех же требований, которые стороны обсуждали в рамках переговоров в Стамбуле после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Тогда Кремль выдвинул много условий, в частности: