Такое заявление в четверг, 21 августа, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Что требовала Россия в 2022 году?
Российский министр заявил, что Москва придерживается тех же требований, которые стороны обсуждали в рамках переговоров в Стамбуле после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Тогда Кремль выдвинул много условий, в частности:
- ограничения на вооруженные силы: Россия хотела сокращения численности украинской армии до 85 тысяч военнослужащих, тогда как Украина предлагала ограничение до 250 тысяч;
- нейтральный статус Украины;
- вопрос Крыма должен был решаться в течение 10-15 лет путем переговоров, без применения силы;
- статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей предполагалось обсудить на уровне президентов;
- Украина не имела права размещать на своей территории иностранное оружие, в частности ракеты.