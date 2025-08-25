Слова российского МИДа о законности власти в Украине не имеют ничего общего со здравым смыслом. Такое заявление сделал глава украинского МИД Андрей Сибига, передает 24 Канал.

К теме Сибига "в венгерском стиле" ответил на упреки Сийярто по "Дружбе", а тот выдал очередное заявление

Как Сибига отреагировал на слова Лаврова?

Украинский дипломат подчеркнул абсурдность таких заявлений, напомнив, что сам Лавров находится в должности уже более двух десятилетий, а российский диктатор Владимир Путин возглавляет Россию более 25 лет.

Он не имеет никакой легитимности, чтобы говорить о легитимности. Такие необоснованные заявления свидетельствуют о том, что Россия отвергает мирные усилия,

– подчеркнул Сибига.

По мнению украинского министра, подобная риторика Кремля направлена на срыв любых переговоров и является попыткой поставить под сомнение легитимность украинской власти перед международным сообществом.

Что этому предшествовало?