Слова російського МЗС про законність влади в Україні не мають нічого спільного зі здоровим глуздом. Таку заяву зробив очільник українського МЗС Андрій Сибіга, передає 24 Канал.

Як Сибіга відреагував на слова Лаврова?

Український дипломат підкреслив абсурдність таких заяв, нагадавши, що сам Лавров перебуває на посаді вже понад два десятиліття, а російський диктатор Володимир Путін очолює Росію більше ніж 25 років.

Він не має жодної легітимності, щоб говорити про легітимність. Такі необґрунтовані заяви свідчать про те, що Росія відкидає мирні зусилля,

– наголосив Сибіга.

На думку українського міністра, подібна риторика Кремля спрямована на зрив будь-яких переговорів і є спробою поставити під сумнів легітимність української влади перед міжнародною спільнотою.

