Глава МЗС Сибіга "в угорському стилі" відповів на усі ці закиди. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис українського міністра в X.

Дивіться також Гроші на "Дружбі": скільки заробляє Росія на імпорті нафти до Словаччини та Угорщини

Що відповів Сибіга та закиди Сіярто?

24 серпня президент Зеленський на тлі останніх новин про удари по НПЗ Росії зауважив, що дружба між Україною та Угорщиною залежить від позиції Будапешта.

Глава МЗС Угорщини Сіярто натомість звинуватив Зеленського у погрозах та почав розповідати у своєму дописі в X про "порушення суверенітету" його країни.

Після цього міністр закордонних справ України Сибіга наголосив, що його угорський колега не має права вказувати, що робити президенту чужої країни.

Я відповім по-угорськи. Вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити чи говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини,

– зауважив він.

Сибіга також наголосив, що енергетична безпека Угорщини в її руках.

"Диверсифікуйтеся та станьте незалежними від Росії, як і решта Європи", – закликав міністр.

Та, схоже, Сіярто не зрозумів пояснень та опублікував ще один допис в X.

Припиніть атакувати нашу енергетичну безпеку! Це не наша війна!

– розізлився він.

Словаччина також погрожує Україні