Глава МИД Сибига "в венгерском стиле" ответил на все эти упреки.
Что ответил Сибига и упреки Сийярто?
24 августа президент Зеленский на фоне последних новостей об ударах по НПЗ России заметил, что дружба между Украиной и Венгрией зависит от позиции Будапешта.
Глава МИД Венгрии Сийярто взамен обвинил Зеленского в угрозах и начал рассказывать в своем посте в X о "нарушении суверенитета" его страны.
После этого министр иностранных дел Украины Сибига отметил, что его венгерский коллега не имеет права указывать, что делать президенту чужой страны.
Я отвечу по-венгерски. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что делать или говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии,
– отметил он.
Сибига также отметил, что энергетическая безопасность Венгрии в ее руках.
"Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как и остальная Европа", – призвал министр.
И, похоже, Сийярто не понял объяснений и опубликовал еще одно сообщение в X.
Прекратите атаковать нашу энергетическую безопасность! Это не наша война!
– разозлился он.
Словакия также угрожает Украине
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар также раскритиковал удары Украины по нефтепроводу "Дружба". Он заявил, что Украина может остаться без дизельного топлива из-за этого.
Бланар сообщил, что словацкий НПЗ Slovnaft производит различные продукты из российской нефти и является поставщиком дизеля в Украину, обеспечивая примерно 10% ее потребностей.
- Словацкий министр отметил, что обсудил этот вопрос с Андреем Сибигой.