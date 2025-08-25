Глава МИД Сибига "в венгерском стиле" ответил на все эти упреки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение украинского министра в X.

Что ответил Сибига и упреки Сийярто?

24 августа президент Зеленский на фоне последних новостей об ударах по НПЗ России заметил, что дружба между Украиной и Венгрией зависит от позиции Будапешта.

Глава МИД Венгрии Сийярто взамен обвинил Зеленского в угрозах и начал рассказывать в своем посте в X о "нарушении суверенитета" его страны.

После этого министр иностранных дел Украины Сибига отметил, что его венгерский коллега не имеет права указывать, что делать президенту чужой страны.

Я отвечу по-венгерски. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что делать или говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии,

– отметил он.

Сибига также отметил, что энергетическая безопасность Венгрии в ее руках.

"Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как и остальная Европа", – призвал министр.

И, похоже, Сийярто не понял объяснений и опубликовал еще одно сообщение в X.

Прекратите атаковать нашу энергетическую безопасность! Это не наша война!

– разозлился он.

