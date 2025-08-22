Про новий удар повідомляє 24 Канал з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді "Мадяра".

ЗСУ атакували НПС "Унеча" в Росії: що відомо?

Українські військові знову атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча" у Брянській області, що в Росії. "Мадяр" розповів, що удар завдали бійці 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ.

Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується,

– написав військовий.

Цікаво те, що "Унеча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 мільйонів тонн сировини.

Українські бійці щонайменше втретє за місяць атакують це місто. Так, в ніч проти 13 серпня, бійці ГУР атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Транснефть Дружба" у місті унеча.

Що відомо про нещодавні атаки на Росію?