Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву глави МЗС Угорщини Петер Сіярто, який закликав Зеленського припинити погрози на адресу Будапешта.

Дивіться також Гроші на "Дружбі": скільки заробляє Росія на імпорті нафти до Словаччини та Угорщини

Що відповів Сіярто на слова Зеленського?

Сіярто заявив, що президент України використав національне свято, щоб "погрожувати Угорщині".

Ми рішуче відкидаємо залякування з боку Президента України. Ми вважаємо суверенітет і територіальну цілісність фундаментальними цінностями міжнародної політики. Саме тому ми поважаємо суверенітет і територіальну цілісність кожної країни та очікуємо того ж у відповідь,

– заявив той.

Він також додав, що "останніми днями Україна здійснила серйозні напади" на угорське енергопостачання. Нагадаємо, російська нафта через нафтопровід "Дружбу" постачалася у Словаччину та Угорщину.

"Напад на енергетичну безпеку – це напад на суверенітет. Війна, до якої Угорщина не має жодного стосунку, ніколи не може виправдати порушення нашого суверенітету", – написав Сіярто, закликавши "припинити погрожувати Угорщині" та "безрозсудні напади" на її енергетичну безпеку.

Дивіться також Орбан образився: жаліється Трампу через удари по "Дружбі"

Що відомо про удар по "Дружбі"?